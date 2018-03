Las 300 razones de amar La Habana de Heidi Hollinger

300 Razones de amar La Habana

“Mi Habana es la Habana de la gente, de los habaneros. Yo estoy enamorada de La Habana y especialmente de la gente porque son la más amable del mundo y la más sincera (…) Mi principal razón de amar La Habana es la gente. Se trata simplemente de pasear en la calle y ver sus sonrisas. Esa es la razón número uno. Además, es la cultura, es la comida. Hay gente que dicen que en Cuba no se come bien. Pero yo creo que es imposible no comer bien en La Habana. Y pienso que La Habana será la próxima capital gastronómica del mundo” Heidi Hollinger