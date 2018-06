El resurgimiento del movimiento feminista en Canadá

Al igual que Pandora -la primera mujer creada por Hefesto (Dios del fuego) por orden Zeus (padre de los dioses y los hombres) según la mitología griega- cuando tomó la decisión de abrir la famosa caja, el movimiento #Me Too, por intermedio de Ashley Judd, Mira Sorvino, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, parece haber desencadenado un terremoto femenino que ha tomado cada vez más fuerza alrededor del mundo.

Gracias al valor y el coraje de estas mujeres, muchos hombres que abusaron de su poder para obtener favores sexuales, están en este momento o siendo juzgados o están ya simplemente pagando cárcel. Cientos de miles de mujeres alrededor de todo el mundo salieron del anonimato y del silencio para compartir sus propios casos de abuso.

Esta semana por ejemplo, dos noticias relacionadas entre sí han retenido mi atención. La primera es una acción tomada por las alumnas del Pensionado Saint-Nom-de-Marie, que podríamos traducir al español como el Santo Nombre de María. Todo el revuelo comenzó el jueves de la semana pasada, día de la entrega de premios para las alumnas del cuarto año de secundaria y no estaban obligadas de vestir el uniforme.

Una adolescente de 16 años, como era un día bastante cálido se presentó a la actividad con un suéter que habría dejado adivinar que no llevaba brasier o sostén. Un profesor habría manifestado su incomodidad y al parecer la dirección le habría pedido “cubrirse” y ella prefirió salir de la escuela e irse a su casa.

La otra noticia es que el concurso de belleza Miss América decidió este martes 5 de junio que las candidatas no tendrán más que desfilar en vestido de baño. El concurso anunció que las candidatas no serán más juzgadas por su apariencia física. Así, el desfile en traje de baño, que contaba por 10% de la nota final será reemplazado por diálogo con el jurado. Además, las candidatas tampoco tendrán que desfilar con vestidos de gala y lo podrán hacer con la ropa que ellas deseen. Francine Pelletier, periodista, cineasta y pionera del movimiento feminista quebequense, se pronunció hoy miércoles 6 de junio sobre estas dos noticias.

Es un poco el efecto retardado del feminismo. No podemos ignorar que Miss America fue el objeto de la primera gran manifestación feminista hace 50 años en 1968. “Mo more Miss América” fue la manifestación que puso al feminismo en todos los radares. Fue ese el momento en el que se dijo que las mujeres habían quemado sus sostenes, pero que nunca quemaron porque no obtuvieron el permiso para prender el fuego. Pero recogieron los sostenes y todo lo que ellas llamaban “los instrumentos de tortura”, los corsés, los bigudíes, las falsas pestañas, etc. y los pusieron en un tacho de basura para quemarlos, pero no pudieron encender el fuego.