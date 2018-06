Sandra Morán, líder de derechos humanos de Guatemala, regresa a Canadá  

Canadá ha jugado un rol muy importante en la historia de Guatemala, primero durante la guerra y luego para la firma de los acuerdos de la paz. Quiero agradecerles por su solidaridad, por esa relación humana que nos permite juntos encontrar caminos que nos lleven a un mundo para todos y todas.

Sandra Morán, una destacada defensora de los derechos de los indígenas, de las mujeres y de la comunidad LGBTI, regresó después de muchos años a Canadá para dar una serie de conferencias sobre la realidad de esos derechos hoy en Guatemala.

Tuvimos oportunidad de conversar con ella en esta gira que la lleva por Columbia Británica y las provincias Marítimas. Ella se refirió a su trabajo como congresista, a su lucha de 40 años por los derechos de los grupos indígenas, por las mujeres, la comunidad LGTBI, pero también al fracaso de los diferentes gobiernos en dar cumplimiento a los Acuerdos de paz. Sin pelos en la lengua, Sandra Morán denuncia la corrupción de los políticos en Guatemala.

Hace 30 años, Canadá

En 1981, Morán salió al exilio a México y más tarde a Nicaragua y Canadá donde permaneció hasta 1994. Durante estos años siguió integrando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a través del grupo de música Kin Lalat. “Kin es nosotros haciendo algo, y lalat es sonido agradable. Es en k’iche’. Ese nombre se lo puso Rigoberta (Menchú) en Nicaragua, en 1982. Éramos un grupo de música revolucionaria de la URNG. Yo soy percusionista. Tocaba percusión y marimba”, recuerda Morán.

“Vine hace 30 años a Canadá en una gira musical buscando solidaridad del pueblo canadiense hacia las luchas del pueblo guatemalteco y haciendo denuncias a nivel internacional de la situación que se estaba viviendo en Guatemala en aquel entonces, las masacres, la represión estatal contra los líderes de distintas organizaciones, la búsqueda de justicia por los desaparecidos”.

A su regreso a Guatemala, en 1994, se integró al Sector de Mujeres de la Asamblea de la Mujer de los Acuerdos de Paz, y más tarde fue coordinadora del Foro de la Mujer, creado para dar seguimiento a la agenda de las mujeres dentro los Acuerdos de Paz firmados en 1996. El trabajo del foro, durante los siguientes tres años logró que finalmente en 2000 se creara la primera política pública de la mujer.

30 años después, Canadá

“Treinta años después vuelvo a través de Rompiendo el silencio, una red de personas y organizaciones creada en las Marítimas de Canadá que llevan a cabo acciones de solidaridad en Guatemala. Estoy volviendo a un lugar que para mí fue el comienzo del trabajo de solidaridad a través de la música, que permitió la formación de organizaciones que siguen siendo solidarias y tienen relaciones con las comunidades y personas guatemaltecas que han luchado por un país mejor durante muchos año”.

Los acuerdos de paz en Guatemala

Lamentablemente los gobiernos posteriores a la firma de los Acuerdos de paz no asumieron esos acuerdos como un documento de política. En el Congreso ahora, nuestra primera tarea fue recuperar las leyes que desde hace más de 10 años están propuestas y que lamentablemente no han tenido los votos para ser aprobadas. La mayor parte de los compromisos no se han cumplido. Uno de los más atrasados concierne a los pueblos indígenas porque son acuerdos que tocan problemas estructurales y que son mucho más difíciles de cambiar.

Sandra Morán en el Congreso

Mujeres

Nosotras como mujeres no tenemos ni paridad ni tampoco porcentaje de participación dentro de los partidos políticos. No hemos logrado ni siquiera lo que en algunos países ha sido el punto d partida hace muchos años, que es el 30% de los escaños.

Comunidad LGTBI

Somos un país muy conservador y por tanto esa identidad es totalmente transgresora. Hay acciones en contra nuestro en las redes sociales. Ahora que ya presenté las leyes que van generando debate sobre los derechos de la comunidad LGTBI, tengo demandas legales en contra mía por haber presentado dos leyes sobre la problemática de las niñas que han quedado embarazadas por una violación.

También presenté dos leyes a favor de la comunidad LGTBI, la primera que se reconozcan como agravantes los delitos por prejuicios y de odio, que se conocen bien en otros países. Además presenté la ley de identidad de género para las personas trans.

La gira de Sandra Morán por Antigonish, Halifax y Moncton incluye el estreno de un corto documental sobre su vida In my own voice En mi propia voz.

El futuro

Seguiré actuando para que haya un cambio de correlación de fuerzas en el Congreso en las próximas elecciones. Que permita que las leyes atrasadas de los acuerdos de paz y algunas nuevas que estamos presentando puedan ser aprobadas. Ese es un gran reto y sería excelente que logremos avanzar en el reconocimiento de derechos para las mujeres y para los pueblos y para todos los que formamos parte de la comunidad LGTBI.

Ahora tenemos una propuesta de generar una nueva Constitución, sería un nuevo pacto político que nos permitiría tener un camino mucho más claro para una construcción más democrática de nuestro país.

Hemos perdido casi 10 años con dos gobiernos absolutamente corruptos incluyendo el actual. Eso nos ha afectado mucho. Somos un país muy desigual pero con gobiernos corruptos, la desigualdad aumenta.

Esto y mucho más en la conversación con Sandra Morán Reyes, diputada guatemalteca, activista histórica, feminista y artista, en su gira por Canadá.

Su visita ha sido organizada por Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS), con el apoyo del Consejo Atlántico para la Cooperación Internacional.