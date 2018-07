Raif Badawi encarcelado en Arabia Saudita, su familia obtiene la ciudadanía canadiense

Cinco años después de su llegada a este país, la familia del bloguero-periodista saudita Raif Badawi finalmente obtuvo su ciudadanía canadiense en una ceremonia celebrada el domingo en la ciudad de Sherbrooke.

Mucha emoción, pero sobre todo mucho orgullo impregnaba el aire en la de casa Ensaf Haidar antes de la ceremonia. “Siento que soy canadiense desde hace mucho tiempo”, dijo la esposa de Raif Badawi.

La activista viaja por todo el mundo para dar a conocer la causa de su marido, encarcelado desde hace seis años en Arabia Saudita. Esta nueva ciudadanía representa una garantía de libertad para ella y sus tres hijos. “Es muy importante para nosotros, es una protección para mí y para mis hijos. También ayuda a Raif “, agrega.

Un día de muchas emociones

El día es aún más importante para Miriyam, Doudi y Najwa, los tres hijos de la pareja. “Ahora somos ciudadanos canadienses oficialmente “dice Doudi.

“Me temo que no conozco el himno nacional”, bromea la hija mayor de la pareja, Najwa. Si nos vemos obligados a cantarlo, no podré, solo sé el comienzo. ”

Con banderas canadienses en sus manos, la familia no ocultaba su alegría cuando firmaban los documentos que certificaban la nueva ciudadanía. Ensaf Haidar saludó a los dignatarios reunidos para la ocasión bajo un torrente de aplausos. “Espero que esta ciudadanía ayude al caso de Raif”, dijo Ensaf Haidar. Sherbrooke es mi ciudad, son mis amigos, es mi familia ahora. ”

Un gesto más simbólico que decisivo

Sin embargo, la ministra de Desarrollo Internacional y de la Francofonía, Marie-Claude Bibeau, duda de que la nueva ciudadanía de la familia Badawi tenga un impacto real con las autoridades sauditas. “En el expediente de Raif, me temo que no tiene mucho peso”, aclara. Aunque ella no abandona la lucha. “Me reúno regularmente con el embajador saudí en Canadá (…) Pido por Raif continuamente, porque lo adoptamos a él y su familia aquí en Sherbrooke, así que no lo olvido. ”

Raif Badawi fue sentenciado en junio de 2012 a 10 años de prisión, con 1.000 latigazos y una multa de casi $ 300,000 por haber “rechazado e insultado al Islam”.

RCI/Radio Canadá