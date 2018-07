Ex premier canadiense se reúne con altos funcionarios de la Casa Blanca

La red inglesa de Radio-Canada, la Canadian Broadcasting Corporation, informó el lunes que el ex primer ministro conservador canadiense Stephen Harper fue visto saliendo del Ala Oeste de la Casa Blanca, donde se encuentran las oficinas del presidente, sin que se sepa lo que hizo dentro del recinto.

Un fotógrafo de Associated Press sacó una foto del ex líder conservador que salía de la Casa Blanca, pero ni el equipo de Harper ni la administración de Estados Unidos han respondido a las solicitudes de comentarios de la CBC sobre lo que pasó durante el viaje del lunes a Washington.

Por su parte la televisora Global News afirmó que el ex primer ministro concluyó efectivamente una reunión el lunes con uno de los más altos funcionarios de la administración Trump citando además una confrimación de la Casa Blanca de la reunión entre Harper y Larry Kudlow, asesor económico del presidente Donald Trump. La fuente oficial no habría dado detalles del tiempo que duró el encuentro ni de qué se discutió.

Los informes de una posible visita surgieron por primera vez la semana pasada, en los que se decía que Harper “sorprendió” a la Oficina del Primer Ministro al planear una reunión con John Bolton, el asesor de seguridad nacional estadounidense, así como con Kudlow. Sin embargo, parece que no hubo reunión el lunes con Bolton.

El momento de la reunión se produce un día después de que el gobierno canadiense impusiera aranceles por valor de 16.600 millones de dólares canadienses a los productos estadounidenses. Estos aranceles son una represalia por los elevados aranceles impuestos al acero y al aluminio extranjeros por Trump el 31 de mayo.

Harper, quien ahora trabaja como consultor, parece haber hecho personalmente avances hacia los dos funcionarios estadounidenses con el objetivo de obtener una reunión, dijeron fuentes a CBC News la semana pasada.

Las fuentes también afirmaron que Bolton llamó por teléfono a la embajada canadiense en Washington para hacer algunos arreglos antes de la reunión – una llamada que sorprendió a los funcionarios canadienses ya que no esperaban tal visita.

Otra televisora canadiense, CTV News, fue la primero en anunciar la reunión planeada de Harper con Bolton en Washington, citando detalles contenidos en correos electrónicos que la emisora había obtenido.

Harper ha sido crítico de negociaciodes canadienses desde hace tiempo

En un memorándum obtenido por The Canadian Press a finales de 2017, Stephen Harper critica al gobierno de Trudeau en relación con su manera de negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, particularemente en tres temas centrales: “por rechazar con demasiada rapidez las propuestas de Estados Unidos, por insistir en negociar con México y por promover prioridades progresistas como las cuestiones laborales, de género, aborígenes y ambientales.”

El ex primer ministro se dijo preocupado por lo que escuchó durante un reciente viaje a Washington, donde discutió el TLCAN en un evento público, pero no compartió públicamente sus dudas sobre el gobierno de Trudeau.