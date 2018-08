Inicio lluvioso de la Copa Rogers en Montreal y Toronto

El mal tiempo dificultó el inicio oficial de los partidos del evento de tennis más importante de Canadá, la Copa Rogers, que se lleva a cabo en Montreal y Toronto.

En Montreal, donde tiene lugar la serie femenina de la Copa, los enfrentamientos entre Maria Sharapova y Sesil Karatancheva y Tatjana Maria y Alizé Cornet se detuvieron en varias ocasiones debido a una tormenta.

Mientras los duelos estaban en marcha, las jugadoras se vieron obligadas a abandonar el campo para refugiarse dentro de los vestidores hasta que las nubes oscuras se disiparon.

Las fuertes lluvias y los relámpagos finalmente cesaron después de poco menos de tres horas, permitiendo que el personal y los voluntarios secaran el terreno.

Aunque las jugadoras acababan de intercambiar algunos tiros sobre el terreno de juego, se vieron obligadas a retirarse de nuevo debido a otra lluvia ligera. Este juego de ida y vuelta se repitió una vez más antes de que los organizadores pospusieran definitivamente los encuentros en curso.

El último partido de la noche entre la joven canadiense Françoise Abanda y Kirsten Flipkens también se pospuso. Sharapova y Karatantcheva continuarán donde se quedaron después del partido de las 12:30 en el terreno central entre Anett Kontaveit y Petra Kvitova.

Abanda, que debía comenzar el torneo en la cancha central, tendrá que conformarse con un encuentro con la belga en un estadio más pequeño a las 18.30 horas.

En dobles femenino, la montrealense Eugenie Bouchard y su compañera estadounidense Sloane Stephens ganaron 6-4, 4-6, 10-6 contra Gabrielle Dabrowski y Xu Yifan en la primera ronda de dobles de la Copa Rogers el lunes en Montreal.

En el caso de los hombres, en Toronto, las lluvias llegaron alrededor de las 3 de la tarde del lunes interrumpiendo tres partidos y causando una localización

cambio de terreno para los jóvenes tenistas canadienses Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime quienes se enfrentaron en dobles contra dos grandes, Novak

Djokovic y el subcampeón Kevin Anderson.

Sacred geometry on the Centre court. People drying the courts know what they are doing 😃🙌⚡️🌀 #RogersCup pic.twitter.com/XffCuAJOG6

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 6 août 2018