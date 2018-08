Más del 70 % de los canadienses apoya el sistema de gestión de la oferta

En una reciente visita a la provincia de Quebec, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue interrogado sobre si otorgaría un mayor acceso a los productores estadounidenses de productos lácteos al mercado canadiense. Su respuesta fue negativa.

“Mi posición en la defensa del sistema de gestión de la oferta no ha cambiado. Vamos a defenderlo”, dijo el primer ministro Trudeau.

Sin embargo, estas declaraciones fueron recibidas con escepticismo por los granjeros canadienses. Ya la escucharon antes, y también fue abandonada en otras ocasiones. Ahora ellos han hecho saber que si el gobierno canadiense abandona este sistema para someterse a las exigencias de Estados Unidos, habrá consecuencias políticas para los liberales.

El sistema de gestión de la oferta tiene como objetivo garantizar un ingreso estable, previsible para los productores lácteos, de huevos y de carnes de ave, mediante la regulación tanto de la producción como de la comercialización de estos productos. Esto mediante un sistema de cuotas, que a fin de cuentas, hacen que el gobierno de Canadá no tenga que subsidiar directamente a estos productores, como es el caso en Estados Unidos.

El futuro de este sistema de gestión de la oferta en la industria láctea, la producción de huevos y de carnes de aves está en peligro debido a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump, que considera que este sistema castiga a los productores estadounidenses al impedirles el acceso al mercado canadiense. Esto en un contexto de elecciones en Quebec, que es la segunda provincia más populosa de Canadá.

“Siento que hay una enorme nube de preocupación sobre mi cabeza”, dice Yan Rioux, un productor lechero en Quebec, quien está al tanto de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump, que dijo que el sistema de gestión de la oferta, que protege a la industria láctea canadiense, tiene que desaparecer.

“Toda noticia que pueda afectar nuestros ingresos, o desestabilizar nuestra producción es siempre una gran preocupación”, dice el lechero Yan Rioux, quien como muchos otros granjeros, ha escuchado la promesa del gobierno canadiense de que el sistema de cuotas de producción no hace parte de las negociaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, él ya escuchó esas promesas en el contexto de las negociaciones del tratado comercial con la Unión Europea, así como en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En ambos casos, el gobierno canadiense acabó haciendo concesiones, abriendo el mercado canadiense a ciertos productos lácteos producidos por otros países.

“El señor Trump se la pasa señalando con el dedo a la industria láctea canadiense”, dice el granjero Peter Strebeld, portavoz de la organización que reúne a los productores de lácteos en Quebec. Él señala que si el Primer Ministro de Canadá pone el sistema de regulación de la oferta en la mesa de negociaciones a fin de lograr un nuevo TLCAN, los liberales federales pagarán un precio muy alto.

“El sector lechero no olvidará por lo menos durante mi generación que Trudeau no supo guardar una promesa. Y no soy el único que piensa de esta manera. Es todo el sector, todos los proveedores que piensan así”, decía Peter Strebeld, portavoz los productores de lácteos en Quebec.

La fuerza de este sector en el panorama político canadiense no es menor. Por otro lado, en una encuesta más del 70 por ciento de los canadienses declaró que apoya el sistema de gestión de la oferta.

Otro resultado de esa encuesta muestra que una gran mayoría de los canadienses considera que Canadá debe defender su industria de productos lácteos, huevos y carnes de ave en las actuales negociaciones de un renovado TLCAN.

Los productores canadienses de lácteos también destacan que Estados Unidos subvenciona a sus granjeros pagándoles anualmente billones de dólares.

Algunos economistas dicen que para Canadá ese sistema sería mejor que el de la gestión de la oferta, que es percibido como enemigo del libre comercio.

Otras voces advierten que ese cambio se debe llevar a cabo gradualmente. Sin embargo, lo que complica mucho más el panorama no es solo el afán de Trump de posicionarse favorablemente rumbo a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

También están las elecciones provinciales en Quebec. Esto significa que uno de los bastiones en la defensa del sistema de gestión de la oferta en Canadá no aceptará ninguna concesión en la materia hasta después de las elecciones en octubre próximo. Y esto sin que importe en absoluto lo que Donald Trump pueda decir o no contra este sistema canadiense de protección de sus productores lecheros.

Fuentes: CBC/RCI