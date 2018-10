Primera multa de 672 $ a canadiense por haber fumado marihuana conduciendo un auto

Aunque la primera compra legal de marihuana recreativa en todo Canadá, se hizo en la ciudad de San Juan, en Terranova y Labrador, la primera multa, y bastante salada, ocurrió en la ciudad de Winnipeg.

Una hora después de que se legalizara la marihuana, la policía de la ciudad de Winnipeg, Manitoba, emitió su primera multa por consumir cannabis en un automóvil.

Según el inspector Gord Spado de la División de Tráfico del Servicio de Policía de Winnipeg, un agente de policía emitió una multa de $ 672 alrededor de la 1:00 am durante un control de tráfico por consumir cannabis en un vehículo motorizado. De hecho, ya sea que maneje o se estacione, no puede consumir cannabis en Manitoba en su vehículo y la cantidad de la multa es la misma: $ 672.

Según el inspector Spado, aunque el cannabis en el vehículo interceptado probablemente fue comprado ilegalmente, las ventas en línea que comenzaron a las 0:01 aún no se habían entregado al consumidor a la 1:00 am, no hubo ninguna multa adicional.

El monto de esta multa es aproximadamente el mismo que el previsto en otras provincias, incluida Quebec.

Si una prueba salival falla, además de la suspensión de la licencia por 90 días, recibirá en Quebec una multa de $ 300 a $ 600 (que se duplicará si es una recurrencia).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los servicios de policía en Canadá no están en gran parte preparados o carecen de personal calificado para recolectar saliva.

Algunas multas por nuevos delitos de marihuana:

$ 2,542: Suministro de cannabis a una persona joven menor de 19 años

$ 2,542: Cultivo de cannabis no medicinal en una residencia en Manitoba

$ 672: fumar o vapear cannabis en parques provinciales

$ 672: fumar o vapear cannabis en un lugar público

$ 237: Conductor que transporta cannabis en el vehículo (es decir, no en el maletero; la misma multa para los vehículos todo terreno)

$ 672: Consumir cannabis en un vehículo en una carretera

$ 672: Consumir cannabis dentro o en un vehículo todo terreno

RCI con información de CBC