Líder guatemalteco denuncia en Canadá situación de violencia y hambre en su país

-Marcelo Sabuc, Coordinador Nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en Guatemala

El CCDA, una de las principales organizaciones agrarias indígenas en Guatemala, apoya a 30,000 pequeños agricultores indígenas en 20 departamentos de todo el país en sus luchas por el acceso y la defensa de la tierra, del territorio y la vida, acompañando a las comunidades en la producción de café para la exportación y la promoción de la agricultura sostenible. También en la producción de miel, nueces, de granos básicos, entre otros.

Es decir, las comunidades no solo se autoabastecen en alimentos sino que además comercializan sus productos, explica Marcelo Sabuc, quien se encuentra actualmente en Canadá, para informar sobre la preocupante situación que viven los defensores de derechos humanos en su país.

“A nosotros nos preocupa la situación que estamos pasando en el país. Las familias que luchan por el acceso a la tierra son criminalizadas”, dice Sabuc.

Durante una ola de ataques contra defensores de derechos humanos en Guatemala entre el 4 de mayo y el 9 de junio, siete organizadores comunitarios que trabajan en temas de derechos a la tierra fueron asesinados, incluidos tres miembros del CCDA lo que lleva a cinco miembros del CCDA asesinados este año. Cada uno de ellos había participado activamente en la lucha de sus comunidades por el acceso a la tierra y la defensa del territorio. Las organizaciones nacionales e internacionales siguen pidiendo justicia por estos asesinatos.

“En Guatemala, tanto las instituciones del Estado, del organismo ejecutivo, del sistema de justicia, han sido cooptadas a través de los terratenientes y eso ha provocado la represión en contra de los movimientos. Principalmente lo que han tratado de hacer es neutralizar la lucha del movimiento campesino y no resolver la situación agraria que viven las comunidades”.

A esto se le agrega que se han otorgado licencias de exploración y de explotación tanto minera como de construcción de represas hidroeléctricas, expansión de monocultivos, lo que ha dejado a varias comunidades sin ríos. Y al tratar de defender sus ríos, las comunidades han sido perseguidas, dice Marcelo Sabuc.

La situación política en Guatemala se ha agravado desde agosto de 2018, cuando el gobierno anunció que pondría fin al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad respaldada por la ONU en Guatemala (CICIG). La negativa del presidente guatemalteco Jimmy Morales a cumplir con una decisión del Tribunal Constitucional de permitir que el Comisionado de la CICIG regrese a Guatemala para reanudar su trabajo, ha demostrado su falta de respeto por el estado de derecho y ha lanzado al país a una crisis constitucional. En este contexto, los defensores de derechos humanos como Sabuc enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad.

Los movimientos sociales no cuentan con el apoyo de ninguna instancia gubernamental, dice Marcelo Sabuc. Están completamente solos.

Tanto el presidente como los ministros no tienen voluntad política de resolver los problemas. Al gobierno de Guatemala no le interesa la salud, la alimentación, la educación de las familias. Su interés hoy es militarizar el país, señala el líder guatemaalteco.

Una situación económica vulnerable

En Guatemala el desempleo es muy alto, tanto para profesionales como para campesinos. A eso se le suma el problema de la hambruna.

“Hay hambre en nuestro país. Actualmente tenemos más de un millón de niños menores de 5 años que padecen de desnutrición crónica”.

El CCDA ha creado bancos de semillas junto a un equipo técnico especializado en la producción agroecológica, muy útil para las comunidades y justamente para paliar el hambre que sufren.

La gira canadiense

Marcelo Sabuc realiza la gira por varias provincias canadienses haciendo un llamado a las personas para que se comprometan en solidaridad con las luchas de los pequeños agricultores y las comunidades indígenas en Guatemala, para que no sean silenciados ni censurados, para que se respeten sus derechos humanos y su derecho a la vida.

Desde el año 2000, la red Rompiendo el Silencio (BTS) se ha involucrado en una relación de solidaridad con la organización CCDA enviando voluntarios de las provincias de las Marítimas a apoyar su trabajo en materia de derechos humanos en Guatemala.

“Han enviado cartas a sus embajadas y eso nos ha ayudado bastante, porque vemos el respaldo que obtenemos de gente a nivel internacional. Esto ayuda a minimizar un poco la represión y criminalización en contra del movimiento campesino”.

También colabora en la venta de granos de café del CCDA en las Marítimas. La marca Breaking the Silence de Just Us! Café se vende en Sobey’s, Foodland y Atlantic Coop.

Durante la gira de conferencias organizada por la Red Marítimas -Guatemala Rompiendo el Silencio, Marcelo Sabuc visitará Antigonish, Halifax, Tatamagouche y Wolfville, en la provincia de Nueva Escocia, Sackville y Fredericton en Nuevo Bruswick y Charlottetown en la Isla del Príncipe Eduardo.

Esto y más en la entrevista de RCI con Marcelo Sabuc, Coordinador Nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en Guatemala.