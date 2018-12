Pekín dice que no sabe nada sobre detención de ex diplomático canadiense

El ministerio chino de Relaciones Exteriores declaró este miércoles que no sabe nada sobre la detención del ex diplomático canadiense Michael Kovrig y advirtió que la organización por la que él trabaja, International Crisis Group, no está registrada en China y que cualquier trabajo que haya hecho en el país es ilegal.

Cuando se le cuestionó sobre el caso del ex diplomático canadiense durante su conferencia de prensa diaria, Lu Kang, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que “una vez que el personal de la organización inicia actividades en China, ya está violando la ley (…) No tengo información que darles. Los departamentos a los que atañe el caso van a ocuparse seguramente en el marco de la ley”.

La detención de Kovrig se produjo después que Canadá hubiera detenido el primero de diciembre pasado a Meng Wanzhu, Directora financiera de la firma tecnológica Huawei mientras hacía una escala en la ciudad de Vancouver, Columbia Británica, costa oeste canadiense.

Las autoridades canadienses la habían detenido a pedido de Estados Unidos, que acusan a Huawei de haber utilizado una sociedad pantalla en Hong Kong para vender material a Irán, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos . Las autoridades estadounidenses alegan que Meng Wanzhu y Huawei indujeron en error a los bancos con respecto a las relaciones comerciales de la compañía en Irán.

Después de 3 días de audiencias, un juez de Columbia Británica le otorgó este martes la libertad condicional bajo una fianza de 10 millones de dólares, pero ella tendrá que llevar un brazalete electrónico en el tobillo, entregar sus pasaportes, no salir de la región de Vancouver y permanecer en una de sus dos casas en la ciudad entre las 23:00 y las 6:00. Meng Wanzhou niega las alegaciones de Estados Unidos por intermedio de su abogado en el tribunal.

El portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores Lu Kang, repitió nuevamente el pedido de su país para que se libere inmediatamente a Meng Wanzhu, cuyo padre es el fundador de Huawei, una sociedad privada que tiene lazos estrechos con el gobierno y el ejército chino.

Mientras que Rob Malley, presidente del International Crisis Group, cuya sede se encuentra en Bruselas, cree por su parte que Michael Kovrig se encontraba en Pekín por razones personales y no con ningún objetivo ilegal o para perjudicar la seguridad nacional de China.

