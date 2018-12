Última mujer acusada de brujería en Canadá

Una mujer del norte de Ontario fue acusada de brujería falsa dos días antes de que se eliminara la arcaica infracción del Código Penal.

La policía de la localidad de Timmins acusó a Tiffany Butch, de 33 años, el 11 de diciembre, de exigir dinero a cambio de levantar una maldición. Dos días después, la Sección 365 del Código Penal, que prohíbe “pretender practicar la brujería”, fue derogada formalmente.

Es probable que Butch, que recibe el apodo de “Bruja Blanca del Norte”, sea la última persona en Canadá en ser acusada y potencialmente procesada por la ofensa.

¿Es ilegal la brujería en Canadá? No es ilegal practicar la brujería en Canadá, ya sea como parte de una religión como la Wicca o como práctica oculta. Sin embargo, según la Sección 365 del Código Penal de Canadá, es ilegal “fingir fraudulentamente ejercer o usar cualquier tipo de brujería, hechicería, encantamiento o conjuro”. La ley generalmente se ha interpretado como una disposición contra el uso de lo oculto para perpetuar el fraude, por ejemplo, alguien que promete curar una enfermedad con magia. La condena puede llevar a una multa de C $ 2,000 y hasta seis meses de cárcel.

Un presagio de desgracia

Un proyecto de ley para derogar delitos criminales anticuados o redundantes fue aprobado en su tercera lectura en el Senado en el mes de octubre.

El proyecto de ley revocaría la ley en contra de pretender ser una bruja, así como otras prohibiciones anticuadas, como las leyes contra el duelo y la difamación blasfema.

Marc Depatie, un portavoz policial de Timmins, dijo que la policía y los fiscales trabajan con las leyes vigentes en el momento de la presunta ofensa, señalando los delitos sexuales históricos como un ejemplo.

Depatie le aclaró a CBC que el hecho de que el delito estaba a punto de ser eliminado del Código Penal no fue un factor en la decisión de presentar el cargo. Los elementos del caso fueron mejor comprendidos por esa sección del Código Penal en consulta con la oficina del abogado local de la Corona, dijo.

“En este conjunto particular de circunstancias, la persona presagió de que algo terrible iba a pasarle a una familia en algún momento… y que deberían proporcionarles una compensación financiera para que pudieran realizar alguna tipo de servicio místico que evitaría que eso sucediera “, dijo Depatie.

El proceso de eliminar leyes ‘zombie’

La Sección 365 se eliminó en virtud del Proyecto de Ley C-51, que recibió el Acuerdo Real el 13 de diciembre. Eliminó los llamados delitos “zombies” que se consideran obsoletos o redundantes, o que se han considerado inconstitucionales, como desafiar a alguien a un duelo, distribuir cómics criminales, emitir sellos y publicar libelos ‘blasfemos’.

Butch niega las acusaciones y dijo que cree que fue incriminada por otros médiums.

“La gente me proclamó bruja aquí y me dio un apodo, pero no soy bruja. Soy médium”, dijo en una entrevista telefónica con el radiodifusor público CBC.

Butch dijo que adoptó el apodo de “Bruja Blanca del Norte” porque pensaba que era “lindo”, pero insiste en que nunca ha pretendido ser una bruja o que exigió dinero de manera ilícita.

“Absolutamente no. No sé quién es esta persona, y ninguno de mis clientes desde octubre hasta ahora ha presentado ninguna queja conmigo o me ha pedido reembolsos”, dijo.

The Witch Es una película de terror de 2015 escrita y dirigida por Robert Eggers. La bruja sigue a una familia que se encuentra con fuerzas del mal en el bosque en su granja de Nueva Inglaterra, fuerzas que pueden ser reales o imaginadas. The Witch es una coproducción internacional de Canadá y Estados Unidos

Lucha contra la brujería

Butch está buscando un abogado que la defienda contra el cargo cuando comparezca ante el tribunal el 22 de enero.

La policía de Timmins emitió un comunicado el lunes y declaró que la acusada mantiene un alias y “se considera a sí misma como una espiritualista, médium y clarividente autoproclamada”. El departamento también le recordó a la gente que desconfíe de las “afirmaciones extravagantes de un peligro inminente” hechas por cualquiera que afirme tener “poderes clarividentes o místicos”.

Stephen Coughlan, profesor de la Escuela de Derecho Schulich de la Universidad de Dalhousie, dijo que el Proyecto de Ley C-51 fue un paso útil pero modesto para limpiar el Código Penal de delitos obsoletos, como el relacionado con la brujería. Además de eliminar algunos delitos obsoletos, también elimina una serie de disposiciones de “responsabilidad inversa” que requieren que un acusado demuestre su inocencia en determinados puntos.

Pero Coughlan dijo que varias disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, en algunos casos hace veinticinco o treinta años, permanecen en los libros.

Hacen falta más correcciones

Y el proyecto de ley se encuentra ahora ante el Senado para eliminar más leyes zombies, pero Coughlan dijo que sus objetivos constituyen una pequeña parte de lo que se necesita arreglar.

“El código seguirá plagado de inconsistencias y no proporcionará orientación sobre cosas tan cruciales como los estados mentales requeridos antes de que el comportamiento pueda considerarse un delito”, dijo en un correo electrónico a CBC. “Ninguna cantidad de retoques puede lograr los cambios fundamentales que se necesitan”.

El Código Penal fue creado en 1892 para delinear delitos, sanciones y procedimientos. Ha tenido solo una revisión importante en la década de 1950 y otra revisión en la década de 1970.

CBC/RCI/BBC/Internet