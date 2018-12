Rusia acusa a Estados Unidos de aumentar el riesgo de una guerra nuclear

Moscú acusó a Washington de aumentar el riesgo de una guerra nuclear, al amenazar con abandonar un acuerdo fundamental para el control de las armas atómicas y negarse a mantener conversaciones sobre otro pacto que expira pronto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por su sigla en inglés) firmado en 1987, que prohíbe a Moscú y Washington instalar misiles terrestres de corto y mediano alcance en Europa.

Putin dijo que si se concreta la amenaza de Trump, esto tendría consecuencias impredecibles.

“Básicamente estamos presenciando el desmoronamiento del orden internacional de control de armas y (el inicio de) una carrera de armamentística”, dijo Putin en su conferencia de prensa anual con cientos de reporteros.

“Es muy difícil imaginar cómo se desarrollará la situación (si Estados Unidos renuncia al tratado INF). Si estos misiles aparecen en Europa, ¿qué deberíamos hacer? Por supuesto tendremos que garantizar nuestra propia seguridad”, agregó.

Otro tratado entre Estados Unidos y Rusia, que limita el número de ojivas nucleares estratégicas desplegadas que cada parte puede tener, expira en 2021. En este sentido, Putin dijo que le preocupa que Washington no parezca interesado en discutir su futuro.

“Aún no se están llevando a cabo conversaciones sobre la extensión de esto. ¿No están interesados los estadounidenses, no lo necesitan? Ok, sobreviviremos y garantizaremos nuestra propia seguridad, algo que sabemos cómo hacer. Pero en general, esto es muy malo para la humanidad porque nos acerca a un umbral peligroso”, añadió.

El líder ruso, que dijo que Moscú ha desarrollado armas nucleares que a su juicio le dan una ventaja sobre otros países, advirtió que la amenaza de un conflicto nuclear está creciendo como resultado de los movimientos de Estados Unidos.

“Si algo así sucediera, que Dios no lo permita, llevaría al final de toda la civilización y quizás también del planeta”, dijo Putin. “Espero que la humanidad tenga suficiente sentido común y sentido de auto conservación para no llevar las cosas a tales extremos”.

El evento anual, el decimocuarto en el que participa Putin, le sirve al líder ruso para comunicar las perspectivas del gobierno de Rusia tanto a países tanto aliados como rivales.