Omar Khadr sabrá este viernes si puede obtener un pasaporte

El canadiense Omar Khadr, ex detenido de la cárcel de Guantánamo -que se encuentra en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba- sabrá hoy si sus condiciones de libertad condicional bajo fianza serán suavizadas.

La juez June Ross, de la Corte del Tribunal de la Reina de la provincia de Alberta, en el oeste canadiense, debe rendir su veredicto en la ciudad de Edmonton, durante una audiencia prevista para las 11:00 de la mañana, hora local.

La semana pasada, ella escuchó los argumentos de Nathan Whitling, abogado de Khadr y los de la Fiscalía, que piden que se mantengan las condiciones actuales de su libertad bajo fianza.

Omar Khadr pide el derecho de tener un pasaporte para poder viajar a Arabia Saudita para hacer la peregrinación a La Meca. Él desea también poder hablar con su hermana que vive actualmente en Georgia, Estados Unidos.

“Mis condiciones de liberación me recuerdan todos los días lo que se me hizo y todo lo que me tocó vivir. Tengo la impresión que la detención ilimitada que viví en Guantánamo, continúa aquí en Canadá”, escribió Khadr en el pedido presentado por su abogado.

En 2002, Omar Khadr fue detenido a los 15 años de edad en Afganistán y fue acusado de haber lanzado una granada que provocó la muerte del soldado estadounidense Christopher Speer. Khadr, que hoy tiene 32 años, pasó 10 años detenido en Guantánamo.

Él obtuvo su liberación condicional bajo fianza en Canadá en 2015.

Khadr se había declarado culpable a las acusaciones que pesaban en su contra, pero él afirma que ese reconocimiento de culpabilidad fue arrancado bajo la tortura.

En 2017, el gobierno canadiense presentó sus excusas a Omar Khadr y le pagó una compensación de 10,5 millones de dólares.

RCI/Radio Canadá/La Presse Canadienne