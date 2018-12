Patricio Manuel, primer boxeador trans que hace historia al ganar una pelea profesional

La pelea duró solo 12 minutos, pero representó el valor de una vida de determinación para Patricio Manuel

El boxeador profesional de peso pluma ganó un combate en California en 12 minutos.

Nada de esa noticia parece extraordinario. Pero cuando uno empieza a conocer la vida del vencedor, se entiende por qué hizo historia.

La pelea de Manuel a principios de este mes marcó su debut como el primer hombre abiertamente transgénero en competir en un combate de boxeo profesional en los Estados Unidos. Lo hizo al vencer al mexicano Hugo Aguilar por decisión unánime.

Fue campeón de boxeo amateur en ligas femeninas antes de su transición y compitió en los Juegos Olímpicos de 2012.

Tras una operación y meses de tratamiento hormonal volvió a los entrenamientos con el objetivo de retomar su carrera, algo que pudo hacer luego que el Comité Olímpico Internacional decidiera en 2016 que los atletas transgénero que hayan pasado de mujer a hombre podían competir sin restricciones.

Carol Off, conductora del programa As It Happens del radiodifusor público canadiense CBC, habló con Manuel sobre la histórica victoria. Este es un resumen de la conversación.

Patricio, ¿puedes llevarnos de vuelta a ese momento cuando entraste al ring sabiendo que estabas a punto de hacer historia? ¿Cómo fue eso?

Sé que ahora es visto como un acontecimiento histórico. Pero para mí fue solo otra pelea. Prácticamente pasé por todos los mismos ejercicios mentales, la misma preparación, que hago para todas mis peleas de aficionados antes.

Estaba realmente enfocado en mi oponente y no tanto en todo lo demás en el evento. Realmente era solo yo y mi entrenador y eso es lo único en lo que me he centrado.

¿Cómo respondió la multitud?

Tuve una gran multitud que me vitoreaba. Pero definitivamente había gente en la audiencia, a la que podía escuchar que estaban abucheando.

¿Te afectó?

No me afectó.

Hago mucho trabajo de preparación mental para enfrentar a una multitud hostil. También he luchado internacionalmente en otros países y he lidiado con multitudes hostiles antes, así que no fue algo que no haya experimentado.

¿Qué te hizo querer hacer la transición para ser un hombre?

Ahora me doy cuenta de que siempre he sido un hombre y es algo que realmente no me di espacio para explorar. Fue durante una descalificación médica específica debido a una lesión en el hombro en las pruebas de boxeo olímpico para mujeres de 2012 que realmente me obligaron a mirarme a mí misma, más que como atleta, como la totalidad de mi persona.

Me di cuenta de que había una gran parte de mí incompleta, a pesar del boxeo y de donde había llegado a esa carrera. Esa era yo realmente dándome cuenta de que había estado luchando contra la disforia de género toda mi vida, un estado general de insatisfacción y que ya no podía vivir la mentira compitiendo como mujer o compitiendo en la división femenina.

Necesitaba vivir mi verdad y quería hacer una transición médica y seguir compitiendo, pero en la división masculina.

¿Sientes que, cuando estás en el ring, tus oponentes te tratan de manera diferente?

No he notado que mis oponentes me traten de manera diferente. Creo que cuando entras en un ring es para una competencia. Es una pelea Mis oponentes están saliendo a ganar y también reconocen que yo voy para ganar. Así que nunca sentí que alguien se haya detenido o haya hecho algo diferente.

Estás compitiendo no solo como un hombre transgénero sino también como un hombre negro. ¿Qué significa para ti entrar en el ring y competir como un hombre negro?

Significa mucho para mí. Históricamente hablando, miro el legado de Jack Johnson, el primer campeón de peso pesado negro, y luego el segundo, Joe Louis. Y luego aquellos en línea con atletas políticamente activos como Muhammad Ali.

Significa mucho para mí, no solo ser el primer boxeador trans, sino también ser un hombre trans negro. Este deporte ha sido un lugar donde los hombres negros han sido vistos como humanos.

Cuando Joe Louis venció a Max Schmeling durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que era “un crédito para su raza, la raza humana”. Esa fue realmente una de las veces, en términos históricos, que podemos recordar que los hombres negros o los negros fueron vistos como parte de la raza humana.

Para mí ir a ese ring y ser visto como un hombre, realmente me da mucho orgullo como alguien que viene de ese linaje de lucha y de superar la opresión para ser reconocido.

CBC-RCI-BBC