Una mayoría de empleados canadienses listos para dejar sus trabajos según encuesta

Los canadienses entre las edades de 35 y 44 son los más propensos a ver la lealtad con sus empleadores como algo perjudicial para sus carreras.

La lealtad no siempre puede ser vista como una táctica positiva para los hombres, quienes son más propensos que las mujeres a pensar que la lealtad es algo perjudicial para su carrera (18% en comparación con el 14%).

A nivel regional, uno de cada cinco habitantes de Ontario (19%) y Columbia Británica (20%) creen que la lealtad es perjudicial. Esto se desprende de una encuesta realizada en la firma Léger a finales de 2016.

Dos años más tarde, otra encuesta, esta vez de la firma Nielsen, corrobora la anterior pero va más lejos aún respecto a las intenciones de los canadienses de dejar sus empleos.

Los empleadores canadienses tal vez tengan que mejorar su oferta salarial si quieren evitar una rotación de personal costosa, sugiere una nueva encuesta.

La investigación realizada por la firma Nielsen en nombre de la compañía de software de recursos humanos Ceridian encontró que casi tres cuartas partes de los encuestados estaban buscando trabajo, o considerarían dejarlo si se les presentara la oportunidad adecuada.

Entre 1,000 canadienses y 1,000 estadounidenses encuestados para el informe anual Pulse of Talent de la compañía, el 37 por ciento dijo que buscaba un nuevo trabajo de forma activa o informal, y el 36 por ciento dijo que consideraría una nueva posición si fuera reclutado.

En noviembre, la tasa de desempleo en Canadá alcanzó su punto más bajo desde que Estadísticas Canadá comenzó a rastrear esa información hace 40 años. Debido al mercado laboral especialmente restringido para los trabajadores calificados, los expertos en recursos humanos dicen que las empresas no pueden darse el lujo de asumir que el personal se quedará, incluso durante algunos años.

De hecho, la mayoría de los empleados encuestados dijeron que sabían, dentro de un año, si se quedarían o no a largo plazo en un trabajo.

Lisa Sterling, quien dirige Recursos Humanos para Ceridian, dijo que eso significa que los empleadores deben actuar más rápido para trabajar con los empleados subalternos en el desarrollo de su carrera y la satisfacción en el trabajo, cosas que naturalmente generan lealtad.

Las razones

Tal vez, sin sorpresa, la razón más citada para aceptar un nuevo trabajo fue un mejor salario, pero no por gran mayoría. Después de la compensación económica, las personas tenían más probabilidades de alejarse porque no encontraban interesante su trabajo, seguidas de cerca por no sentirse respetadas y por la falta de oportunidades para asumir nuevas responsabilidades.

Sterling dice que eso no la sorprende. “Creo que es absolutamente imperativo que las organizaciones tengan una estructura significativa en torno a una filosofía de crecimiento. Es increíblemente importante que las personas de cualquier edad sientan que tienen crecimiento y movimiento”.

Tradicionalmente, los empleadores apuntan al personal superior para promociones y oportunidades para expandir sus carteras de responsabilidad, dice ella. Pero eso hoy no tiene sentido.

Los Millennials tienen un deseo de hacer un trabajo que sea interesante para ellos. Creo que están más dispuestos a marcharse que las generaciones que vinieron antes que ellos».

– Lisa Sterling, Directora General de Cultura y Personas, Ceridian

“Las expectativas son diferentes a las de hace 10 años. Criados por los “baby boomers”, muchos de los cuales pasaron largas horas de sus vidas en el trabajo, los millennials no quieren esperar décadas para que el trabajo les resulte satisfactorio”.

Sterling dice que ese espíritu también está comenzando a influir en los trabajadores mayores. “Es una de las cosas positivas que estamos viendo de los millennials: están impulsando esta filosofía, este deseo de encontrarle un significado a la organización sin importar la edad”.

Más allá de la escalera corporativa

Todo esto requiere que los empleadores reconsideren la trayectoria profesional tradicional de manera que no necesariamente requieran que alguien se incorpore a la dirección para crecer en su función.

“La forma en que el trabajo está evolucionando ahora, se trata más de continuar expandiendo sus conocimientos y su experiencia”, dice Sterling. “No siempre significa un ascenso”.

Klick Inc., una empresa de mercadeo de tecnología y salud con sede en Toronto, ha ganado docenas de premios a los mejores empleadores, incluido el de ser uno de los 100 Mejores Lugares para Trabajar durante siete años consecutivos.

El vicepresidente ejecutivo Glenn Zujew dijo que eso se debe al énfasis que la compañía pone en mantener al personal feliz tanto dentro como fuera del trabajo.

En lo que respecta al crecimiento personal y profesional de las cosas, la empresa cuenta con miles de horas de contenido de capacitación en línea sobre la denominada Universidad Klick, y no solo para tareas relacionadas con el trabajo.

“Puedes aprender a ser DJ aquí; puedes aprender cómo obtener tu primera hipoteca. Puedes aprender a ser un diseñador”, dice.

Invertir en retención de personal

Klick tiene un equipo completamente dedicado a asegurar que el personal esté contento, dijo Zujew. Se realizan salidas mensuales durante la hora del almuerzo para visitar las atracciones locales, se realizan sesiones que ayudan al personal a adaptarse a la nueva paternidad y organiza clubes que atienden a diversos intereses. Lleva grupos a partidos de fútbol e incluso ha traído cachorros a la oficina. En el Día del Padre, se llevó a cabo un taller de confección de encurtidos y en el Día de la Madre una clase de arreglos florales.

Si un empleado está trabajando largas horas en un proyecto especial, dijo Zujew, “se comunicarán con la familia y se asegurarán de que se entregue un Swiss Chalet a la casa. Swiss Chalet es una cadena canadiense de restaurantes de comida casual fundada en 1954 en Toronto. O que se envíe una persona para la limpieza”. Es una pequeña inversión con un gran retorno de lealtad, dice.

“El costo de volver a entrenar a alguien, traer a un nuevo empleado y desarrollar todo el proceso de incorporación es mucho mayor que hacer algo así”.

Priyanka Mehandiratta, un consultor de recursos humanos con sede en Toronto, dijo que los empleadores deben tomar este tipo de enfoque holístico para la retención.

“Los empleados tienen muchas opciones ahora”, dijo Mehandiratta. “Si el trabajo no te da la satisfacción a nivel fisiológico, no lo harás por mucho tiempo”.

Ella dice que los lugares de trabajo deben cultivar una cultura amigable para los empleados que sea inclusiva y flexible. “Si está atascado en un modelo de la vieja escuela y todavía está mirando cuándo un empleado está llegando o saliendo del trabajo, no creo que siga siendo relevante”.

Al final, son los empleados los que hacen la empresa y esa es la simple verdad.

– Priyanka Mehandiratta, consultora de recursos humanos

Mehandiratta dijo que los empleadores pueden mantener a las personas felices al cultivar “una cultura de retroalimentación” para que tanto el personal como los gerentes sepan cómo les está yendo.

“Escuche a sus empleados, promueva desde adentro, entrene desde adentro”, dijo. Cuando los empleados se sienten valorados y escuchados, están más motivados para dar más e ir más lejos allá en el trabajo, dijo Mehandiratta.

CBC/RCI/Klick