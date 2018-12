Las donaciones a organismos de beneficencia están decayendo en Canadá

La Navidad es una época del año en la que el dar regalos es la regla. Sin embargo, muchas organizaciones dedicadas a la beneficencia y caridad se encuentran ante una situación difícil. Esto porque su trabajo depende de las donaciones de la ciudadanía. Y la franja de la población que más dona está envejeciendo.

Por su parte, las generaciones más jóvenes son menos generosas, ya que para ellas, las frases fundamentales del espíritu navideño: comparte, ama a tu prójimo, tienen sus límites.

Prueba de ello es el trabajo voluntario que hace Natalie Gulenchyn en la sede del Comité Central Menonita en Winnipeg. A sus 82 años, ella explica por qué dona su tiempo y dinero para apoyar el trabajo caritativo de esta organización.

“El mundo se ha encogido tanto, al punto que tu vecino está en la India, Pakistán o Siria. … No hay más larga distancia”, decía la anciana voluntaria Natalie Gulenchyn.

Los canadienses mayores de 50 años donan aproximadamente tres de cada cuatro dólares que la población total dona a las instituciones caritativas en el país.

Por el contrario, los canadienses menores de 40 años son los que menos donan dinero a estos organismos de beneficencia de la sociedad civil.

A medida que los canadienses de más edad van dejando como herencia su riqueza a sus hijos que ya se encuentran de mediana edad, esos hijos ya adultos no están pasando ese dinero a la caridad, sino que lo están usando para pagar la deuda o gastarlo en ellos mismos, dijo Bruce MacDonald, director ejecutivo de Imagine Canada, una organización nacional que aglutina a las organizaciones de beneficencia y sin fines de lucro.

“Esta situación creará una enorme presión financiera en un sistema de donaciones que ya se encuentra bajo gran stress”, decía Bruce MacDonald, director ejecutivo de Imagine Canada.

Cuando se le preguntó a la voluntaria de 82 años, Natalie Gulenchyn, qué es lo que se necesita para atraer a los jóvenes a la misión de Comité Central Menonita, ella explicó que lo más importante era destacar el ejemplo.

“Ojalá hubiera una palabra o un número mágico o algo que los atrajera, pero nosotros hacemos lo que podemos, esperando que ellos aprecien el bien que buscamos hacer aquí”, dijo ella.

Desde la perspectiva de los más jóvenes, ellos no donan dinero simplemente porque no tienen esa posibilidad, explica Tiffany Vondracek, una joven de Winnipeg.

“Los jóvenes no tiene dinero. Nosotros también queremos que se nos done ese dinero. Realmente no tenemos nada que poder dar. Lo que tenemos apenas nos alcanza”, decía Tiffany Vondracek.

Esta situación ha forzado a muchas organizaciones a reconsiderar sus métodos de captación de donaciones.

Una de estas entidades, World Vision Canada, que sostiene un programa de apadrinamiento de niños sigue atrayendo las donaciones de los llamados baby boomers, pero recientemente comenzó a difundir sus mensaje a las salas de cine.

Un juego interactivo instalado en la entrada de varias salas de cine Cineplex proporciona información sobre el trabajo que lleva a cabo Visión Mundial e invita a los participantes a donar inmediatamente.

“Tenemos que llegar a los jóvenes allí donde ellos se encuentren disponibles. Tiene que ser en sus términos”, decía Elias Hadaya, vicepresidente de relaciones con la clientela de World Vision Canada.

Visión Mundial ha llevado a cabo investigaciones con jóvenes en un esfuerzo por conocer sus pasiones y cómo ese conocimiento puede traducirse en acción.

Como muchas otras organizaciones benéficas, Visión Mundial también tiene un catálogo de regalos y una tienda en línea que vende no sólo productos hechos en países en desarrollo, sino también artículos de “supervivencia” como cabras, filtros de agua y semillas de cultivos para los agricultores.

Fuente: CBC/K. Pauls/RCI