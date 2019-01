Cierre federal en Estados Unidos continúa sin solución

El Congreso de Estados Unidos tiene programado volver a reunirse este miércoles sin señales de un posible plan para poner fin a un cierre parcial de la cuarta parte de las operaciones del gobierno que ya lleva doce días.

El presidente Donald Trump se mantiene atrincherado en su demanda al Congreso de que le otorguen 5.000 millones de dólares para construir su muro fronterizo con México.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes, que reanudarán labores tras un breve receso por el Año Nuevo, se reunirán brevemente, para marcar el último día del Congreso 2017-2018, controlado por los republicanos, un año marcado por una profunda división partidista.

Trump invitó por separado a los principales líderes demócratas y republicanos a reuniones en la Casa Blanca este miércoles para lo que fuentes del Congreso describieron como una sesión informativa sobre “seguridad fronteriza”.

Este jueves, cuando los demócratas tomen el control del Congreso para la gestión 2019-2020, ellos buscarán aprobar un paquete de gastos de dos partes destinado a poner fin al cierre parcial. Pero sus perspectivas son limitadas en un Senado controlado por los republicanos, que previamente habían aprobado medidas en otras instancias, pero desde hace tiempo permanecen fieles a las demandas de Trump de financiar un muro en la frontera de Estados Unidos y México.

Fue el 22 de diciembre que Trump forzó el cierre de una parte del funcionamiento gubernamental, al exigir que un cargo de 5.000 millones de dólares para financiar el muro fronterizo sea incluido en cualquier medida de gasto.

El paquete de dos partes de los demócratas incluye un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional en los niveles actuales hasta el 8 de febrero y proporcionar 1.300 millones de dólares para cercas fronterizas y 300 millones para otros artículos de seguridad fronteriza, incluida la tecnología y las cámaras.

La segunda parte del paquete financiaría a las agencias federales que ahora no cuentan con fondos, como los departamentos de Justicia, Comercio y Transporte, hasta el 30 de septiembre.

Pero estas propuestas no incluyen los 5.000 millones de dólares que Trump reclama y los republicanos en el Senado señalaron que no aprobarán una medida de gasto que no complazca las demandas de Trump.

“Es simple: el Senado no va a enviar algo al presidente que él no firme”, dijo Don Stewart, portavoz del líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell.

El paquete demócrata podría poner a Trump y sus aliados republicanos en una posición difícil. Si rechazan los proyectos de ley de financiación para los departamentos no relacionados con la seguridad fronteriza, se podría considerar que mantienen a esas agencias y a sus aproximadamente 800.000 trabajadores como rehenes del deseo de Trump de construir un muro que, según los demócratas, sería ineficaz y poco práctico.