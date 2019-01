Renovación del Programa de reunificación de Padres y Abuelos en Canadá

Este mes entra en vigor el nuevo sistema inmigratorio de reunificación familiar en Canadá. Eliminando el polémico sistema de lotería que el gobierno de Justin Trudeau había impuesto al llegar al poder en 2015, los cambios serán a favor de las cuotas de abuelos y padres de residentes y ciudadanos canadienses.

El programa admitiría hasta 20.500 padres y abuelos en 2019, en comparación con los 17.000 aceptados en 2017.

El período de solicitud se reabre a finales de mes de enero. Un portavoz de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) dijo que el departamento emitió un mensaje en los medios sociales el último día de 2018 diciendo que las solicitudes serían aceptadas de nuevo en breve.

Entendemos que hay mucho entusiasmo por la reapertura del Programa de Padres y Abuelos. Tenga en cuenta que el programa estará abierto a finales de enero, no el 2 de enero, pero tenga la seguridad de que le daremos aviso antes de que se abra. (We understand there is much excitement about the re-opening of the Parents and Grandparents Program. Please be advised that the program will be opening in late January, not on the 2nd, but rest assured we will give you advance notice before it opens.) https://t.co/jQYKUNQgeT

