Aspirina diaria sin efecto preventivo para personas mayores

Las personas mayores sanas que toman aspirina en dosis bajas pueden estar haciéndose más daño que bien

Una dosis diaria baja de aspirina no previene los ataques cardíacos, ni los accidentes cerebrovasculares, ni la demencia o la discapacidad física en adultos mayores, muestran tres estudios publicados en el New England Journal of Medicine

De hecho, las personas mayores que toman una dosis diaria baja tenían más probabilidades de sufrir una hemorragia interna grave que aquellas que tomaron un placebo.

Además, los investigadores observaron más muertes entre los que tomaban aspirina, aunque este resultado no es estadísticamente significativo.

Estos resultados se obtuvieron a través del estudio ASPREE (Aspirine in Reducing Events in the Elderly), en el cual casi 20,000 personas de 70 años y más participaron en los Estados Unidos y Australia.

La mitad de estos adultos mayores tomaron al azar 100 miligramos de aspirina al día, mientras que la otra mitad tomó un placebo durante aproximadamente cinco años.

El estudio comenzó en 2010 y fue supervisado por el Dr. John McNeil de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia.

La aspirina también es un tratamiento bien establecido para la prevención de un segundo evento cardiovascular (enfermedad coronaria, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular isquémico).

Sin embargo, su papel en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud no estaba claro, especialmente entre las personas mayores, que tienen un riesgo mayor.

En la población general del estudio, el tratamiento de 100 mg de dosis bajas de aspirina al día no afectó la supervivencia sin demencia o discapacidad.

De esta manera, el 90.3% de estos adultos mayores se mantuvo con vida al final del tratamiento sin discapacidad física persistente o demencia, en comparación con el 90.5% de los que tomaron un placebo.

El riesgo de muerte

El grupo que tomó aspirina tuvo un mayor riesgo de muerte en comparación con el grupo que recibió placebo: el 5,9% de los participantes que tomaron aspirina y el 5,2% de los participantes que tomaron el placebo murieron durante el estudio.

Este efecto de la aspirina no se ha observado en estudios anteriores, y esto debe interpretarse con precaución, señalan los autores.

Según los investigadores, la mayor tasa de mortalidad en el grupo de aspirina se debió principalmente a una mayor tasa de muertes por cáncer. Esta diferencia podría deberse al azar.

¿Y para el corazón?

Es un hecho establecido, cuando alguien ya ha sufrido un ataque cardíaco, los efectos de la aspirina son indiscutibles. Numerosos estudios han demostrado que la aspirina en dosis bajas reduce significativamente los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares posteriores en estos pacientes.

Este trabajo ha demostrado que las tasas de eventos cardiovasculares mayores (enfermedad coronaria, ataque cardíaco e ictus isquémico) fueron similares en los dos grupos estudiados para aquellos que nunca tuvieron un evento.

En el grupo de aspirina, 448 personas experimentaron eventos cardiovasculares graves, en comparación con 474 en el grupo de placebo.

El estudio continuará

Los investigadores continuarán siguiendo a los participantes para estudiar los efectos a largo plazo de tomar aspirina. Según ellos, los datos sobre el cáncer y la demencia pueden diferir a largo plazo de los observados hasta la fecha.

La mayoría de los voluntarios tenían que tener al menos 70 años de edad. Los pacientes que eran negros o hispanos y que viven en los EE. UU, dos grupos que enfrentan un mayor riesgo de enfermedad cardíaca o demencia, podrían tener 65 años o más. Al comienzo del estudio, se esperaba que todos sobrevivieran durante al menos cinco años.

El estudio se coordinó en 34 sitios en los EE. UU. Y 16 en Australia.

Thomson Reuters –Radio Canadá-CBC