Exposición Los muros del desorden en la Cinemateca quebequense de Montreal

LOS MUROS NO FUNCIONAN

De hecho, es un tejido de mentiras increíble. Y lo que llega nuestros oídos aquí en casa, desde el punto de vista mediático no refleja para nada la realidad sobre el terreno. Los muros no funcionan. Ese es más o menos el común denominador de todos los muros. Los muros no funcionan por la razón por la cual fueron construidos.