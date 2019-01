Retiran de las escuelas primarias católicas de Ottawa un libro con contenido LGBT

La Comisión de Escuelas Católicas de Ottawa decidió retirar discretamente de las bibliotecas de sus escuelas primarias un libro popular entre los estudiantes. Esto después de que algunos padres se quejaron sobre su contenido LGBT.

LGBT son las iniciales de las palabras lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, que reflejan la diversidad de las orientaciones sexuales e identidades de género, así como las comunidades formadas por ellas. Esta expresión ganó difusión a partir de los años noventa.

El libro retirado por Comisión de Escuelas Católicas de Ottawa se llama “Drama”, una novela gráfica de 2012 escrita por Reina Telgemeier, una caricaturista estadounidense.

La historia que cuenta este libro se centra en la historia de Callie, una estudiante de secundaria, amante del teatro, que trabaja en el equipo de producción teatral de su escuela.

Cursando ya el séptimo grado, Callie debe hacer frente a una serie de dificultades, incluyendo enamoramientos confusos y amistades incipientes. El libro también presenta la historia de dos estudiantes varones que se sienten atraídos el uno por el otro y que comparten un beso en el escenario.

La novela “Drama” ha recibido tanto elogios como críticas, siendo considerada como una de las mejores por los editores del New York Times y recibió el premio Stonewall Book Award “Honor Book” en 2013 por su descripción de los temas LGBT.

En Canadá, la distribuidora de libros infantiles Scholastic Canada califica a “Drama” como una lectura apropiada para lectores de 10 a 14 años de edad.

Sin embargo, “Drama” es también es uno de los libros más condenados en las bibliotecas escolares en Estados Unidos, según la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos. Este libro ha sido prohibido en distritos escolares enteros en Texas.

Ahora, según correos electrónicos obtenidos por el difusor público nacional canadiense, CBC News, los bibliotecarios de todas las escuelas primarias de la Comisión de Escuelas Católicas de Ottawa han recibido la orden de retirar el libro de los estantes de las bibliotecas.

En los correos electrónicos enviados el 7 de enero, Robert Long, coordinador de tecnologías de aprendizaje de la Comisión, les dijo a los bibliotecarios que los libros serán transferidos a las escuelas secundarias y preparatorias, donde “será una lectura dirigida más apropiadamente a estudiantes mayores de 13 años”.

Yes, DRAMA got banned in Ottawa’s Catholic elementary schools. And all this time we thought Canada was our most progressive sibling!

I’m sad for the kids who need this book but can’t access it. https://t.co/wx6pK6TBPS

— Raina Telgemeier (@goraina) January 15, 2019