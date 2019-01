Nueva ley: niños indocumentados podrán estudiar gratuitamente en Quebec

“Antes, la provincia Ontario estaba más avanzada. Los militantes por una educación gratuita y universal para todos los niños, particularmente de Toronto, sin importar su estatus migratorio presionaron para que una política de Don’t ask, don’t tell fuera implementada en uno de los principales consejos escolares de esa ciudad. Recordemos que esto tiene su origen en un incidente grave en el que agentes de los servicios fronterizos de Canadá entraron a una escuela, sacaron a menores indocumentados, los mantuvieron encerrados un tiempo y luego los deportaron. Este evento fue un catalizador para que fuera reclamada una protección para esos niños a través de esa política Don’t ask, don’t tell que protege la identidad de los menores. Si un empleado responsable de la escuela, encargada de las inscripciones, descubre que un niño no tiene estatus migratorio, esa persona no puede transmitir esa información a nadie más. Esa misma persona no puede preguntar el estatus migratorio al momento de la inscripción. De esta manera se protege la identidad y la situación migratoria de los niños y así se evitan denuncias y deportaciones a partir de las escuelas. Esa era la situación en Toronto cuando la movilización comenzaba a tomar forma en Québec. Toronto era el modelo. Desde entonces, ya no hay agentes fronterizos que entren en las escuelas para deportar niños o familias enteras, pero eso no quiere decir que todos los niños sin papeles vayan a la escuela. En Quebec, ahora hay un marco legislativo oficial y provincial. Si una persona impide la inscripción a la escuela de un niño sin papeles en Quebec, esa persona está infringiendo la ley. Aún así, vale la pena cuestionar la manera en que la nueva ley quebequense se pondrá en marcha. Los indocumentados, ¿saben que ahora sus hijos pueden asistir a la escuela? Ahora, se debe corregir la situación y decir públicamente que todo menor tiene derecho y acceso a la escuela gratuita en Quebec. Esa es la ley del 2018.