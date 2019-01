Canadá podría imponer la instalación de cinturones de seguridad en los buses escolares

Este lunes 21 de enero se llevó a cabo la Reunión anual de ministros federal, de las provincias y territorios responsables de los transportes y de la seguridad vial en Canadá. Durante la reunión, Marc Garneau, ministro federal de Transporte declaró que probablemente el gobierno de Canadá impondrá eventualmente la instalación de cinturones de seguridad en los buses escolares de todo el país.

Recordemos que los buses escolares en Canadá no tienen cinturón de seguridad para los alumnos, dejándolos indefensos en el caso de una colisión frontal. El programa de investigación periodística de la cadena de radio y televisión inglesa de Radio Canadá, CBC, The Fifth Estate, reveló un estudio hecho el otoño pasado y conservado secreto por el Ministerio de Transportes de Canadá, que decía que contrariamente a lo que se pretende desde siempre, la instalación de cinturones de seguridad en los buses escolares puede tener un impacto muy positivo en la seguridad de los alumnos.

La semana pasada, el otro programa de investigación periodística de la televisión francesa, Enquête (Investigación) publicó también otro programa sobre el mismo tema que va en el mismo sentido que el de CBC y que demuestra que efectivamente, los cinturones de seguridad juegan un papel importante en la protección de la vida de los alumnos.

Quizá el ministerio de Transportes de Canadá, seguía al pie de la letra la misma lógica que el Consejo Canadiense de la Seguridad, que afirma que sus expertos “no consideran que la instalación de cinturones de seguridad en los buses escolares mejore la seguridad. Ninguna prueba científica permite concluir que vidas serían salvadas”. Ellos agregan que el Ministerio de Transportes de Canadá, aplica ya unas 40 normas de seguridad en la concepción y la construcción de los buses escolares fabricados o importados en Canadá. François Bonnardel, ministro de Transportes de Quebec, dice que en la Reunión anual de ministros de Transporte se habló mucho sobre la seguridad en los buses escolares.

La problemática es conocida http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/BUS1.mp3 Sabemos que en la actualidad los buses escolares no tienen cinturón de seguridad. No deseamos accidentes. Pero en ese contexto y después del accidente ocurrido en Humboldt con el bus de los jugadores de hockey, nos preguntamos si actualmente podíamos volver más seguros nuestros buses. Participar con los constructores y las Comisiones escolares. Vamos a tratar de encontrar un consenso pan-canadiense a ese respecto e instaurar proyectos pilotos un poco por todos lados en Canadá para ser capaces un día de tener cinturones (de seguridad) en todos los vehículos.

El ministro de Transporte de Quebec hacía alusión al accidente en el que 15 muchachos entre 17 y 21 años que formaban parte del equipo de hockey de la pequeña ciudad de Humboldt, Saskatchewan, perdieron la vida el lunes 9 de abril 2018.

Según el ministro de Transporte de Quebec, François Bonnardel, está claro para todos los ministros de Transporte de las Provincias y los Territorios, que la instalación de cinturones de seguridad en los buses escolares si pueden salvar vidas, contrariamente a lo que dice el Consejo Canadiense de Seguridad desde hace muchos años.

La situación preocupa http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/BUS2.mp3 No deseamos accidentes en cadena o accidentes de buses, pero preocupa en un contexto en el que sabemos que nuestros hijos entre 4 y 15 años no tienen cinturón en esos vehículos. La estructura es sólida pero sabemos muy bien que un choque frontal con un bus, si los chicos no tienen cinturón, para mi existe un problema. Ahora queremos escribir algo para llegar a formular un proyecto piloto que nos llevará un día, me imagino, trabajar con los constructores y alivianar la responsabilidad que le damos al chofer del bus para asegurarse que los chico se ponen el cinturón. Es un proceso largo que hay que comenzar y vamos a tratar de hacerlo rápidamente.

La novedad de esta reunión es que Marc Garneau, el ministro de Transportes de Canadá, está de acuerdo con la idea de imponer los cinturones de seguridad en los buses escolares. Él dice que dentro de un año se puede contemplar el inicio de los trabajos. La próxima reunión será a principios de enero del 2020.

Pero el ministro François Bonnardel piensa que él y los ministros de las otras provincias y territorios, antes que termine 2019, serán capaces de ponerse de acuerdo sobre un protocolo para instaurar proyectos pilotos por todos lados en Canadá. El ministro Bonnardel prevé una ayuda del Estado para las empresas que fabrican los buses escolares, porque evidentemente, agregar los cinturones de seguridad tiene un precio.

¿Un costo elevado? http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/BUS3.mp3 Es cierto que hay un costo elevado pero ese costo elevado con respecto a salvar la vida de un niño, para mí eso no es negociable. Habrá una ayuda para toda nueva construcción o nuevo bus fabricado, les pediremos que instalen los cinturones.

El ministro François Bonnardel dice que se procederá por etapas y asegurandose se está procediendo bien y que los cinturones serán instalados de una forma correcta. Además está el trabajo de educación de los choferes con respecto a esta nueva forma de proceder en el futuro y que los niños puedan estar seguros en todo el proceso de transporte.

Durante la la Reunión anual de ministros de Transporte se habló también de la seguridad de los peatones y los ciclistas. El año pasado hubo 69 peatones y 11 ciclistas que perdieron la vida en accidentes de tráfico. El ministro Bonnardel dice que conoce el problema y que más allá de los espejos retrovisores de todo tipo, se hará todo lo posible para que los choferes tengan la mejor visibilidad posible. Y que su objetivo es llegar a reducir el número de muertos en los próximos años. Los desafíos son enormes durante la próxima década, concluye François Bonnardel, ministro de Transportes de Quebec.

RCI/Radio Canadá/Gobierno de Canadá/Canadasafetycounci.org/Internet

Alain Gravel entrevistó a François Bonnardel.