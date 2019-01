Es posible conciliar economía y lucha contra cambios climáticos dice ministra de Medioambiente de Canadá

Canadá le apuesta a un crecimiento económico con bajas emisiones de carbono. Para el gobierno canadiense, el apoyo a la innovación permitirá reducir las emisiones de dióxido de carbono, promover las empresas canadienses y su ingeniosidad, y al mismo tiempo el crecimiento de una economía limpia.

“Los cambios climáticos constituyen a la vez, nuestro más más gran desafío y una de nuestras mejores posibilidades económicas, es por eso que el gobierno de Canadá se compromete a apoyar proyectos que reducirán las emisiones y estimularán la creación de empleos”, dice un comunicado del gobierno de Canadá.

Desde su elección como Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau afirma que su gobierno es favorable al medioambiente y a la transición energética, pero al mismo tiempo compró un oleoducto en el oeste canadiense por 4.500 millones de dólares.

Algo incomprensible para muchas personas y Catherine McKenna, ministra del Medioambiente de Canadá decía esta mañana en entrevista con la radio francesa de Radio Canadá, que efectivamente, ese es un comentario que ella escucha de parte de los canadienses, pero…

LA TRANSICIÓN http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/ECO-1.mp3 Estamos en una transición. Seguro que tenemos que ser ambiciosos en el plan de los cambios climáticos. Y tenemos el gobierno federal con el plan más ambicioso. Hacemos inversiones históricas en las energías renovables, eliminamos el carbón, le ponemos un precio a la contaminación en todo el país. Nosotros invertimos en los proyectos de empresarios e ingenieros con soluciones limpias. Pero es una transición y cuando hablo con los canadienses, está claro que también necesitan empleos.

Esta transición no se hace de un día para otro, dice la ministra McKenna. “Y hay que hacer las cosas de una forma inteligente y ambiciosa, pero no hay que olvidar a la gente, porque si no retrocedemos”, dice Catherine Mckenna. Y ella señala a los políticos conservadores que prefieren el statu quo en lo que respecta a los cambios climáticos.

Por otra parte, a pesar del tono tranquilizador de la Ministra del Medioambiente, el gobierno canadiense invirtió 4.500 millones de dólares de los fondos públicos en la compra de un oleoducto, lo que provocó la condena de los grupos ambientalistas. La decepción entre los grupos de defensa del medioambiente fue tan grande, que incluso, el conocido militante ecologista David Suzuki, pidió su renuncia el otoño pasado. La ministra del Medioambiente los tranquiliza.

SE INSPIRAN DE QUEBEC http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/ECO-2.mp3 Los tranquilizo diciéndoles que hacemos lo que tenemos que hacer y lo más importante. En el precio sobre la contaminación, nos inspiramos de Quebec y le vamos a poner un precio a la contaminación en todo el país, porque sabemos que si es gratuito contaminar, habrá más contaminación. Eliminamos el carbón. Invertimos 20.000 millones de dólares en las energías renovables y en las tecnologías limpias.

Catherine McKenna dice que contrató al ecologista y defensor del medioambiente Steven Guilbeault para que trabaje con ella y el ministro de Finanzas para analizar las mejores opciones ecológicas en el sector del transporte y la construcción de las casas.

La ministra McKenna insiste en la transición y dice que a la gente le gustaría que el gobierno avance más rápido, pero hay otras personas que dicen por su parte que necesitan empleos y que el costo de la vida debe ser abordable. El progreso se logra paso a paso. El plan es ambicioso y no se puede realizar de la noche a la mañana, dice la ministra.

Y cuando se le preguntó, que como el gobierno canadiense subvenciona la explotación de las arenas bituminosas en Alberta, al comprar el oleoducto en el oeste canadiense, si podía al mismo tiempo subvencionar la compra de autos eléctricos, ella respondió que efectivamente el gobierno examina la opción de subvencionar la compra de autos eléctricos porque desde 2011, la venta de esos carros aumentó aquí en Quebec de 6.500%. Por el momento la ministra McKenna anunció que en colaboración con la compañía de electricidad Hydro Quebec, se instalarán 100 estaciones de recarga eléctrica rápida en la provincia.

ESTACIONES DE RECARGA ELÉCTRICA http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/ECO-3.mp3 100 estaciones de recarga eléctrica súper rápida aquí en Quebec en colaboración con Hydro Quebec. Así tendremos aquí en Quebec la más grande red de recarga pública de vehículos eléctricos. Seguro que tendremos que invertir para que la gente sepa que no tendrán ninguna dificultad para recargar sus carros. Lástima que el gobierno de Doug Ford en Ontario haya dado por terminado el programa de subvención para carros eléctricos. Trabajamos duro y vemos que es lo que va a funcionar. Pero también cómo podemos hacerlo y que el costo de la vida sea abordable. Que tengamos buenos empleos en Montreal y afuera, en las regiones.

La ministra del Medioambiente está satisfecha con las medidas que su gobierno ha tomado para luchar contra los cambios climáticos al mismo tiempo que incentiva la economía.

Ella encuentra que la provincia de Quebec es un buen ejemplo para el resto de Canadá en lo que respecta a las energías renovables y cita el caso de una compañía en el norte de Quebec que fabrica aerogeneradores que generan electricidad con sus turbinas de aire y al mismo tiempo crea excelentes empleos. Aquí en Montreal, otra compañía fabrica camiones híbridos, que funcionan con gasolina, pero también son eléctricos. Todas estas son soluciones que van en el sentido de la protección del medioambiente, que crean empleo y al mismo tiempo, que pueden ser exportadas al extranjero, concluye Catherine McKenna, ministra de Medioambiente de Canadá.

Alain Gravel entrevistó a la ministra Catherine McKenna

RCI/Radio Canadá/Gobierno de Canadá/huffingtonpost.ca