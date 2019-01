La Corte de Apelaciones de París rechazó la extradición de Ricardo Palma Salamanca

La Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de París, rechazó finalmente este miércoles el pedido de extradición del ex guerrillero Ricardo Palma Salamanca presentado por el gobierno de Chile.

Este hombre de 49 años, ex miembro de un grupo armado de extrema izquierda, condenado en 1994 a cadena perpetua por la justicia chilena por su presunta participación en varios asesinatos de personalidades implicadas en la dictadura del general Augusto Pinochet, se escapó de la cárcel en una fuga espectacular el 30 de diciembre de 1996 con otros guerrilleros.

Después de más de 21 años en la clandestinidad, Palma Salamanca fue capturado el 16 de febrero de 2018 por agentes de la Interpol en París, Francia, y puesto en libertad bajo el control judicial de la justicia francesa.

A pesar de un pedido de extradición presentado por Chile, Ricardo Palma Salamanca obtuvo el asilo político en Francia el 2 de noviembre pasado.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, escribió entonces al presidente francés Emmanuel Macron, para solicitarle la revocación de la decisión de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, OFPRA.

La presidencia francesa se escudó detrás del principio de separación de poderes para oponerse al pedido del presidente chileno. Chile no tiene ningún recurso legal contra el fallo de la Corte de Apelaciones y el pedido de extradición no puede ser cumplido, precisa una fuente judicial.

Después del fallo, Ricardo Palma Salamanca no hizo ninguna declaración, “pero su abogado dijo que la decisión significa el fin del proceso de extradición del ex frentista, pues el Estado de Chile no podrá recurrir a nuevos recursos para insistir con su solicitud de repatriación del condenado por la justicia chilena”, escribe SoyChile hoy.

RCI/Reuters/soychile.cl