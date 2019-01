Canadá en las Américas Café del 25, 26 y 27 de enero de 2019

¡Hola! Bienvenidos Canadá en las Américas Café, el reencuentro que cada semana les proponemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional, que los tiene a ustedes como protagonistas.

pueden seguirnos en directo a través de Facebook Live, también en Internet en nuestra página web www.rcinet.ca/es, donde el programa está disponible ya a primera hora de la tarde del viernes y durante todo el fin de semana, y también en nuestro canal de YouTube.

Como ustedes saben, el actual gobierno en la provincia de Quebec presentó como una de sus propuestas de campaña la introducción de cambios sustanciales en la política migratoria provincial.

Apenas asumido el gobierno, el primer ministro François Legault anunció una reducción importante del número de inmigrantes aceptados por Quebec, de aproximadamente el 10 por ciento de los postulantes, y la sujeción a las necesidades del mercado laboral local para la concesión del beneficio de residencia.

Pero, una noticia conocida en las últimas horas podría cambiar los planes de la administración quebequense.

Según reconoció el ministro provincial del área, un total de 18.000 solicitudes de inmigración se encuentran atrasadas en su tratamiento. En algunos casos, la demora alcanza a más de una década, ya que hay casos de postulantes que presentaron su pedido de inmigración en 2005.

Hasta ahora nadie ha sido capaz de explicar las razones puntuales del bloqueo en el estudio y resolución de esos casos. Algunas entidades advierten que esos permisos no resueltos y los planes del gobierno de bajar la cuota migratoria agravarán el faltante de mano de obra, que ya padecen algunos sectores de la economía local.

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, estas son nuestras sugerencias:

Leonora Chapman nos comenta que dibujar se presenta como la técnica más eficaz para memorizar. Así lo sostiene una investigación canadiense. Hacer un dibujo es más eficaz que escribir una nota para recordar algo, según ha evidenciado un trabajo llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Waterloo, en la provincia de Ontario y que ha sido publicado en la revista ‘Experimental Aging and Research‘.

Pablo Gómez Barrios con un reportaje donde nos dice que Canadá apuesta a un crecimiento económico con bajas emisiones de carbono. Para el gobierno canadiense, el apoyo a la innovación permitirá reducir las emisiones de dióxido de carbono, promover las empresas canadienses y su ingeniosidad y, al mismo tiempo, el crecimiento de una economía limpia.

Rufo Valencia nos introduce en la música sefardita de Ramón Tasat. La noche del sábado 19 de enero fue particularmente fría en Toronto. Caía la nieve y el viento barría las calles de la ciudad. El contraste no podía ser mayor ya que a las ocho de la noche en la sinagoga de la Congregación Bath Tzedec se presentaba un conjunto de músicos y cantores que habían preparado toda una fiesta sefardita. Allí estuvo Rufo y nos lo cuenta.

Leonardo Gimeno con su crónica de tecnología. Cuando hablamos de Inteligencia Artificial (IA), hacemos referencia a computadores que tiene la capacidad de procesar información de manera racional y flexible. Un informe de Naciones Unidas deja una pregunta más que interesante: ¿Qué pasaría si la IA pudiera convertirse en una herramienta valiosa en los esfuerzos mundiales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU?

La música que escuchamos en esta emisión:

Hoy les proponemos a dos artistas de la provincia canadiense de Ontario que comparten la característica de ser poco convencionales:

Emilio Bonito es un músico que nació y creció en la ciudad de Hamilton. Comenzó a tocar piano a la edad de 4 años, hasta que a los 9 se topó con la guitarra y se enamoró de ella. Su música es ecléctica y resalta por su técnica de “fingerpicking”, es decir, “golpear” las cuerdas con los dedos. Dé él escuchamos el tema Chrysanthemum.

Max the Lesser, también de Hamilton, se define como ex integrante del teatro musical que ahora hace música poco convencional, mezclando pop psicodélico, folk progresivo, soul de ojos azules y participa de la tendencia del “hazlo tú mismo”. Escuchamos su tema Me In Honey.

