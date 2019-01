La rápida respuesta de Canadá a la oposición en Venezuela

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, habló con Juan Guaidó, un político prácticamente desconocido hasta hace días, para felicitarlo por la unificación de las fuerzas de oposición en Venezuela. Esto, dos semanas antes de que se declarara presidente interino, según publica el periódico Globe and Mail de Toronto.

Por separado, grupos de la oposición, ex diplomáticos y emigrados venezolanos le dijeron a Ottawa que esperara un gran anuncio para el miércoles 23, en el 61 aniversario del fin de la dictadura militar de Venezuela en 1958, según una fuente del gobierno canadiense de alto rango que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto, sostiene el periódico canadiense.

Esas conversaciones le permitieron a Canadá responder rápidamente después de que el Sr. Guaidó se declarara a sí mismo presidente interino ese día, dijo el funcionario.

Canadá y los Estados Unidos fueron algunos de los países que lo reconocieron rápidamente como presidente de Venezuela, mientras que Rusia, China, Turquía e Irán respaldaron a Maduro.

“La amnistía para Maduro está sobre la mesa”, dijo Guadió el miércoles. “Esas garantías son para todos aquellos que están dispuestos a apoyar la Constitución para recuperar el orden constitucional”.

El jueves, Maduro dijo que Venezuela cerraría su embajada y consulados en los Estados Unidos, ya que Rusia acusó a los estadounidenses de intentar usurpar el poder en el país sudamericano. El Departamento de Estado de EE. UU ordenó a diplomáticos y personal no esencial de la embajada en Caracas abandonar el país.

La embajada de Canadá se cerró el jueves debido a preocupaciones de seguridad luego de que Canadá reconoció a Guaidó. El funcionario del gobierno canadiense dijo que no hay ningún plan para llamar a los seis diplomáticos de Canadá en Venezuela. Un portavoz de la embajada de Venezuela en Ottawa dijo que su embajada y consulados siguen abiertos.

Canadá se unió a miembros del Grupo de Lima, una alianza que incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú para convocar elecciones en breve.

El ex embajador de Canadá en Venezuela, Ben Rowswell, dijo que Ottawa habría examinado a fondo la estrategia que la oposición venezolana estaba proponiendo antes de apoyar públicamente al Sr. Guidó, para garantizar que la estrategia se mantenga en un tribunal de justicia. Dijo que estaba “asombrado” por el consenso del Grupo de Lima que siguió rápidamente a la declaración del Sr. Guidó el miércoles.

“Es un movimiento inusual para cualquier país comentar quién debe ser el presidente de otro país: tener países que representan dos tercios de la población de América Latina y que lo hicieron en minutos muestra que había una alineación notable que debe ser casi sin precedentes en la historia de América Latina “, dijo el Sr. Rowswell, quien ahora es el presidente del Consejo Internacional Canadiense, un grupo de expertos en relaciones extranjeras.

Canadá, dice el Globe and Mail, albergará la próxima reunión del Grupo de Lima para discutir los próximos pasos en Venezuela, según una segunda fuente que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema.

¿Qué significa el reconocimiento de Canadá y otros países a Guadió?

En Canadá, el tema venezolano ocupó las principales portadas de los medios. Y lo sigue haciendo. El radiodifusor público CBC-Radio Canadá tiene enviados especiales en Venezuela y el vecino país, Colombia, para dar una visión lo más completa posible del conflicto que está adquiriendo proporción internacional.

Eva Golinger fue asesora del ex presidente Hugo Chávez durante casi diez años. Es periodista venezolana-estadounidense, asesora jurídica y estratégica y personalidad mediática.

También es autora de varios libros sobre Hugo Chávez, a quien apoyó. Golinger habló con el periodista de CBC, Brent Bambury, sobre la reciente incertidumbre en Venezuela.

Aquí está parte de esa conversación.

Esta semana, dos hombres, Nicolás Maduro y Juan Guaido, reclaman ser presidentes de Venezuela. ¿A quién le reconoce legitimidad?

“Creo que esta es una situación sin precedentes. Maduro ha sido el presidente de Venezuela. Él es el que controla el gobierno. Él es el que controla las instituciones del país. Pasó por una elección presidencial, disputada, y ganó con la mayoría de los votos.

Juan Guaidó fue elegido como legislador en la Asamblea Nacional, que es el parlamento de Venezuela, y es un político legítimamente elegido, un legislador, pero para él declararse a sí mismo el ejecutivo, el jefe de gobierno, plantea realmente un escenario sin precedentes”.

¿Qué piensa del hecho de que países como Canadá y Estados Unidos decidieron que reconocerían a Juan Guaidó como presidente interino? ¿Crees que fue un error?

“Lo creo. Es un precedente peligroso.

Imagínese si se tratara de una nación que podría no ser tan amigable para los Estados Unidos o Canadá, y que fuera reconocida por uno de sus adversarios.

O Rusia reconociendo a un político de la oposición como jefe de estado en EE. UU O Canadá, y que luego decidió que harían negocios con ellos.

Cuando entras en la creación de estados paralelos dentro de los países, es un territorio muy peligroso y abres las puertas a violaciones del derecho internacional, de la soberanía, del derecho a la autodeterminación.

Entonces, podemos elaborar todo tipo de argumentos teóricos de cada lado para decir quién es legítimo, quién no, pero en esta situación se trata de la vida real.

Más allá de la lucha política dentro de Venezuela, se da el potencial de una situación violenta explosiva entre los partidarios de ambos lados. ¿Cómo se reconoce internacionalmente al jefe del parlamento, cómo se planea hacerlo? ¿Tomando el control sobre las instituciones estatales y la economía?

No hay un camino para eso a menos que se haga por la fuerza como en este momento. Nicolás Maduro y su gobierno no están cediendo el poder. No solo van a salir del palacio presidencial y decir: “Aquí está la llave, es toda tuya”.

Se mantienen firmes en su posición y dicen: “Espere un momento, somos los representantes legítimos de este país”. Y son reconocidos por otras naciones poderosas como Rusia y China.

Usted mencionó esta semana, que estas condiciones (el hecho de que los países tomen parte por uno u otro) podrían significar que se está gestando una guerra geopolítica, una evaluación bastante grave. ¿Puede explicarnos su análisis?

Tenemos que recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Además de eso, es un país muy rico en otros minerales y recursos como el oro, el gas natural. Es decir hay todo tipo de recursos estratégicos en Venezuela. Es un país ubicado muy geoestratégicamente. Entonces, por supuesto, hay muchos intereses poderosos en todo el mundo, económicos y políticos, que desearían el control de Venezuela.

Hay intereses en conflicto y se han abierto las puertas en la última década más o menos, a Rusia, China e Irán lo que no ha hecho muy felices a los Estados Unidos. Los Estados Unidos consideran esto como su esfera de influencia y quieren mantenerlo así.

John Bolton fue notoriamente agresivo en Venezuela cuando Hugo Chávez fue presidente a mediados de la década de 2000. Ahora es el asesor de seguridad nacional de Trump. ¿Crees que John Bolton quiere intervenir en Venezuela?

“Completamente. Ya ha publicado una declaración en ese sentido.

Básicamente, y disculpe mi lenguaje, vienen salivado esta oportunidad desde hace mucho tiempo. Bolton estaba en el poder en 2002 cuando el gobierno de Bush promovió un golpe de estado contra Chávez que fracasó después de 48 horas.

Una vez más, esta es la política en curso. Proviene de Washington [D.C.] así que esto no es nuevo. Esto sucede con una administración muy audaz e impulsiva en Washington que ha decidido avanzar sin restricciones”.

Y Eva Golinger señala que no se trata solo de Bolton. Apunta además a Marco Rubio, senador republicano de Florida, la persona que más ha escuchado a Trump sobre América Latina, dice ella.

En ese estado vive una gran cantidad de ciudadanos venezolanos expatriados que son muy ricos aclara. Y además de eso, él es un cubano-americano de primera generación que se opone fervientemente al régimen cubano.

“Quieren hacer todo lo posible para provocar un cambio de régimen tanto en Venezuela como en Cuba y Rubio probablemente hizo un trato con Trump diciendo que esencialmente apoyaría las políticas y la agenda de Trump si Trump le permite liderar en América Latina, lo que significa ante todo el cambio de régimen en Venezuela.

Y creo que lo estamos viendo en tiempo real y ni siquiera intentan ocultarlo. Esto no es como las operaciones clandestinas de la CIA del pasado. Esto está a la vista. Es directo y explícito.

Globe and Mail-CBC-RCI

La entrevista con Eva Golinger es de Brent Bambury.