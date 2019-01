Al menos 40 muertos en una semana en Venezuela

El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció este martes que en una semana se registraron al menos 40 muertes en Venezuela, incluyendo 26 víctimas de disparos de las fuerzas progubernamentales. Las otras personas perecieron en saqueos o intrusiones en viviendas.

Además, más de 850 personas también fueron arrestadas en el mismo período, de los cuales “696 tuvieron lugar el 23

Enero”, añadió el representante de Naciones Unidas, Rupert Colville.

Recordemos que fue ese día que el presidente de la Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó presidente interino con el objetivo declarado de constituir un gobierno de transición y organizar elecciones libres, rechazando la legitimidad del Presidente Nicolás Maduro.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunció el lunes que la capital del país erá la sede de la 10ª Reunión Ministerial del Grupo de Lima en Ottawa, Ontario, el 4 de febrero de 2019.

Desde agosto de 2017, Canadá ha estado trabajando con el Grupo Lima, que incluye a más de una docena de países de América Latina y el Caribe, para abordar la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Durante este período, el Grupo de Lima celebró nueve reuniones oficiales, incluida una reunión ministerial organizada por el Canadá en Toronto (Ontario) en octubre de 2017.

En el comunicado de prensa del ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se puede leer que la reunión en Ottawa reunirá a los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de Lima, así como a participantes de toda la comunidad internacional con el objetivo de “conversar sobre el apoyo a Juan Guaidó, Presidente interino de Venezuela, y para explorar las formas en que la comunidad internacional puede seguir apoyando al pueblo de Venezuela.”

Cabe recordar que el único país miembro del grupo que no firmó la declaración de no-reconocimiento del gobierno de Maduro el 10 de enero pasado fue México.

El viernes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su país podría ser intermediario en Venezuela si hay acuerdo entre las partes.