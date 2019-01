Comunidad musulmana conmemora el segundo aniversario del atentado contra la Gran Mezquita de Quebec

“Antes del atentado, mucha gente hacía la asociación entre terrorismo e Islam. Pero ahora, la gente empieza a entender que el Islam es una religión, los musulmanes son ciudadanos y el terrorismo es un crimen. Un crimen de odio. Y no hay una relación. El terrorismo no tiene una religión, no tiene una nación. El terrorismo es un crimen”. Imam Hassan Guillet