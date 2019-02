La privacidad de usuarios nuevamente en riesgo con aplicaciones internas de Facebook

Un especialista en internet decía hace ya un buen tiempo que para evitar problemas de privacidad, es mejor no estar conectado a ninguna red social. TechCrunch publicó esta semana un estudio en el cual se informa que Facebook utilizó al menos tres compañías para llegar a personas entre 13 y 35 años, ofreciendo un servicio que originalmente denominó “Facebook Research” en el 2016. A mediados del 2018, el programa fue rebautizado como el “proyecto Atlas”.

La aplicación solicitaba permisos que permitían a la empresa copiar casi cualquier dato dentro del dispositivo, tanto IOs como Android. A cambio, la empresa ofreció pagos de 20 dólares mensuales en forma de tarjetas de regalos y otro tipo de beneficios si el cliente recomendaba la aplicación. Sumado a esto, TechCrunch también develó que la red social contrató servicios de pruebas beta de otras tres empresas a través de anuncios publicitarios en Instagram, Snapchat y otras plataformas para reclutar participantes de entre 13 a 35 años pidiendo consentimiento firmado por los tutores a aquellos entre 13 y 17.

Facebook en problemas El gran escándalo de Facebook que dejó al descubierto esta plataforma y su accionar para con la privacidad de sus usuarios, sucedió a principios del 2018 cuando se dió a conocer que Cambridge Analytica había acumulado datos personales de millones de personas y los había utilizado con fines políticos a través de la red social. Este hecho dejó en primer plano la necesidad de una regulación más estricta del uso de los datos por parte de las empresas tecnológicas

Tras este escándalo, Apple decidió retirarle a Facebook su certificado de desarrollador de aplicaciones empresariales lo que en definitiva, imposibilitaría a la red social distribuir aplicaciones internas en IOs sin pasar por el proceso de revisión de App Store.

Según los especialistas, esta decisión es una acción sin precedentes que dejará a miles de empleados de Facebook sin acceso a numerosas aplicaciones que no estaban disponibles para el usuario en general, desde versiones antiguas de Facebook, Instagram y WhatsApp, hasta versiones de prueba de actualizaciones que todavía no están en el mercado, apps de uso interno, etc.

La revista “The Verge” informó que se trata de un problema grave para la plataforma de la red social por excelencia. Gracias a este conflicto, muchas aplicaciones dejaron de funcionar correctamente y este hecho afecta directamente a la empresa que, según se informó, está tratando el problema como una situación crítica.

El sitio “Recode.net” explicó que la decisión de revocar el certificado de desarrollador de aplicaciones empresariales de Facebook por parte de Apple no solo afecta a viejas aplicaciones y versiones en desarrollo; también pone en juego aplicaciones internas de la red social de Mark Zuckerberg en el sistema iOS. En una declaración realizada en el portal de Recode, Apple aseguró que la red social estaba “incumpliendo claramente su acuerdo oficial”. Según la empresa de la manzana, la decisión fue tomada para proteger a los usuarios y sus datos.

Mientras tanto, el sitio Gizmodo informó que antes que esta noticia fuera de público conocimiento, la red social hizo correr la voz por Twitter que habían incorporado tres destacados expertos en privacidad como administradores de políticas de derecho y propiedad de la intimidad y vida privada.

Fuentes: Gizmodo, TechCrunch, The Verge, Recode, RT