Por grave crisis de refugiados Canadá tendría que suspender acuerdo de país seguro con Estados Unidos

– Alex Neve, secretario General de Amnistía Internacional Canadá

Ese Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, firmado en 2004, se basó en la premisa de que los refugiados y migrantes en Estados Unidos son tratados de acuerdo con las normas internacionales.

Es por esta razón que Canadá cerró los puestos fronterizos con su vecino a lo largo del paralelo 49 impidiendo de esta manera la entrada a los refugiados, quienes se han visto obligados a buscar formas irregulares de cruzar hacia Canadá para solicitar protección.

En virtud del acuerdo, los solicitantes de asilo están obligados a solicitar la protección en tanto que refugiados en el primer país seguro al que lleguen, a menos que cumplan los requisitos para una excepción establecida en el acuerdo.

Los refugiados que llegan a los Estados Unidos, obligatoriamente deben presentar su solicitud en ese país. Si un solicitante es rechazado en Estados Unidos, también será rechazado por Canadá en un cruce fronterizo oficial.

Conversamos con Alex Neve, secretario General de Amnistía Internacional Canadá.

Usted dijo la semana pasada que Canadá tiene que poner término al Acuerdo de Tercer País Seguro. No es la primera vez que lo dice. ¿Por qué lo pide nuevamente?

Amnistía Internacional pide desde hace tiempo a Canadá que se retire de ese acuerdo. Ahora lo estamos ante la Corte Federal en Canadá desde julio 2017, dice el secretario general de AI Canadá.

Es absolutamente claro que Estados Unidos no es un país seguro para los refugiados.

Alex Neve fue parte de una delegación de Amnistía Internacional proveniente de seis diferentes países que llegó a la frontera de los Estados Unidos y México con el objetivo de analizar y hacer un balance de la situación. Visitaron la frontera, en Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, donde se encontraron con refugiados, con migrantes, con abogados, con oficiales y autoridades de EE.UU y México, lo que le permite afirmar con certeza que “no hay duda, hay una crisis grave de derechos humanos contra los refugiados, los migrantes”.

Es por esto que digo nuevamente y fuerte, que es el momento de poner fin al Acuerdo de Tercer País Seguro, porque contradice la realidad de los refugiados en Estados Unidos.

El problema no es nuevo, indica Neve. Durante los años de los presidentes Obama y Bush el problema ya existía. Pero en los dos últimos años se convirtió en una guerra contra los refugiados y los migrantes…Poco importa si tienen 80 o 16 años, si son mujeres, hombres, niños, LGBT, todos están en riesgo de sufrir violencias, represión, violación indica Alex Neve.

¿Canadá está en condiciones de cambiar esa situación?

Neve señala que la política actual de Canadá respecto a la situación de los refugiados y migrantes en los Estados Unidos es muy problemática.

“Canadá proyecta una imagen en el mundo como un país donde los refugiados son bienvenidos y sus derechos bien protegidos. Pero con esta política de mantener el Acuerdo de Tercer País Seguro no somos un país que protege esos derechos”.

Y el gobierno canadiense no puede criticar a la administración Trump.

La realidad es que ahora el gobierno de Trudeau no quiere hacer cosas que tal vez vayan a provocar a la administración Trump. Entonces no vamos a tomar decisiones que tal vez produzcan críticas a las políticas y decisiones que se tomen. Pero no hay justificación. Hay que poner fin a este acuerdo.

