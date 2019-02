¿Qué pueden hacer Canadá, y los canadienses, en apoyo a caravana centroamericana de migrantes?

En noviembre del 2018, cuando las primeras caravanas de migrantes comenzaron su camino desde Centro América hacia Estados Unidos, en la ciudad canadiense de Halifax un colectivo civil se formó en apoyo a los caminantes. Desde entonces, varias actividades han sido organizadas y la distancia, que es grande, no ha sido un obstáculo para estos canadienses solidarios.

Una de ellas es Stacey Gómez, quien es fundadora del Halifax in Solidarity with the Migrant Caravan (Halifax en solidaridad con la caravana migrante) y activista por los derechos de los migrantes en esa ciudad de la provincia de Nueva Escocia.

En este extracto Stacey explica que el elemento detonador de la creación del colectivo fue la muerte de cinco personas de la caravana en su paso por México:

Como sabemos, Canadá además de ser un país de refugiados e inmigrantes, tiene una larga tradición de respeto y fomento de los derechos humanos en el mundo. Le preguntamos a Stacey qué puede hacer el gobierno de Canadá para apoyar a los caravanistas.

El martes 29 de enero RCI envió un mensaje al Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá solicitando que respondiera a las solicitudes que han sido hechas por el grupo Halifax en Solidaridad con ls Caravana Migrante. El mismo día el responsable de las relaciones de prensa respondió que darían seguimiento a nuestra solicitud. En cuanto nos llegue la respuesta, publicaremos esta información.

Como lo demuestran los diversos movimientos y actividades de solidaridad organizados en varias partes de Canadá, no solo son los gobiernos que pueden demostrar su apoyo, también los ciudadanos pueden. Stacey Gómez da algunas ideas solidarias.

Stacey nos habló de una petición que está circulando para que Canadá conceda asilo a los migrantes de la caravana.