Ya son cuatro las mujeres que acusan de agresión sexual al ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias

Eleonora Antillón, una conocida periodista y presentadora de televisión costarricense, acusó el miércoles al ex presidente costarricense Oscar Arias, ganador del Premio Nobel de la Paz, de haberla agredido sexualmente a mediados de la década de 1980 cuando trabajaba para su incipiente candidatura presidencial. La acusación fue hecha en una entrevista con la agencia The Associated Press.

Antillón es una de las cuatro mujeres quienes en un período de 48 horas han acusado a Arias, de 78 años, de contacto no provocado y no deseado o de agresión sexual.

Las acusaciones son un serio golpe al legado de Arias, quien ganó el Premio Nobel en 1987 por su esfuerzo por traer la paz a América Central y quien fue dos veces presidente de Costa Rica, lo que lo convirtió en una de las figuras políticas más respetadas de América Latina.

LOS CUATRO CASOS Eleonora Antillón, ex presentadora de un programa de entrevistas conocida por su apodo, Nono, dijo en una entrevista que Oscar Arias la agredió sexualmente en 1986, cuando él era candidato presidencial y ella una joven asistente de prensa. En otra entrevista, Emma Daly, directora de comunicaciones de Human Rights Watch, dijo que Arias la manoseó en un hotel de Nicaragua en 1990 cuando trabajaba como joven periodista en Costa Rica. El New York Times también informó que una tercera mujer, una editora de 53 años, alegó que Arias inesperadamente puso su mano sobre su pierna durante una reunión en 2012. RCI u otras agencias no han podido confirmar esta información en lo inmediato. La cuarta mujer es una activista por el desarme nuclear cuyo nombre no fue revelado. La última denuncia penal presentada el lunes en Costa Rica acusaba a Arias de haberle acariciado los senos a esa mujer, de besarla y penetrarla con sus dedos en diciembre de 2014 en la casa de la capital de Costa Rica, San José, en una ocasión que la mujer había ido allí para una reunión relacionada con la causa que ella defiende.

#MeToo en América Latina

El movimiento de denuncia #MeToo (#YoTambién) ha señalado a varios hombres poderosos en los últimos años en Estados Unidos. En América Latina, aunque más tímido, su efecto de contagio a comenzando a tomar fuerza.

Algunos casos recientes incluyen los denunciados en Brasil, donde a partir de diciembre del 2018 más de 250 mujeres han acusado a un destacado curandero espiritual de actos que iban desde caricias no deseadas hasta violaciones, lo que llevó a su detención y a una serie de cargos.

En Argentina, se han formulado acusaciones que van desde la agresión sexual hasta el acoso sexual contra un actor conocido, un senador y un jefe de personal legislativo.

En México, la actriz Karla Souza dijo a la cadena CNN en Español que un director de cine ejerció presión sexual sobre ella durante el rodaje de una película al principio de su carrera. Souza no nombró al director. Pero al día siguiente, la cadena de televisión mexicana Televisa envió una declaración diciendo que estaba rompiendo los lazos con el director Gustavo Loza. Otras acusaciones han sido hechas contra José María Fernández Unsain, presidente del Gremio de Escritores de México por parte de la dramaturga Sabina Berman que lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía 19 años y comenzaba su carrera de escritora.

Sin embargo, ninguno de los hombres acusados tiene un perfil tan notorio como el de Oscar Arias, quien fue elegido dos veces presidente de Costa Rica y en 1987 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo que puso fin a las prolongadas y sangrientas guerras civiles de América Central.

Fuentes: Associated Press, CBC News, NYT.