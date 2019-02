Las rutas en febrero (Les routes en février) es el primer largo metraje de la canadiense de origen uruguayo, Katherine Jerkovic, que saldrá en sala en Montreal este viernes 8 de febrero en el Cinéma du Parc y en otra sala pequeña de cine de arte.

En entrevista con Radio Canadá Internacional Katherine dice que dicen que todo primer largometraje es en buena parte autobiográfico y su película no es excepcional en ese sentido. El material de base de su película son sus experiencias personales.

ESCUCHE LA ENTREVISTA CON KATHERINE JERCOVIC

Experiencias de viajes, de tiempo compartido con su abuela en su Uruguay natal, de visitar a la familia y de sentir esa dualidad o esa imposibilidad de definirse en los parámetros habituales como en los que se pueden definir todos aquellos que no han pasado o vivido la experiencia de la inmigración, del desarraigo y de la nostalgia de la tierra que nos vio nacer.

En el caso de Katherine, ella nos dice que vivió eso como algo negativo, que no estaba bien y cree que todo el proceso de escritura de su película le sirvió, por la alquimia de las cosas, para transformar esa experiencia en algo positivo. Es decir, aceptar que se puede ser de varios lugares al mismo tiempo, que se puede ser “un poquito extranjero y un poquito familiar en varios lugares”.

Una experiencia por la que pasamos muchos de los que inmigramos, que salimos de nuestros países a la búsqueda de nuevos horizontes y que de repente, sentimos una especie de malestar al constatar que también nos podemos sentir bien en ese “otro lugar”, que no conocemos para nada al principio y que aprendemos con el correr del tiempo a “domesticar” y que terminamos por decir como dice Serrat en su “Vagabundear”: No me siento extranjero en ningún lugar… Para Katherine, aquí en Montreal, toda la comunidad del cine, donde estudió, donde se formó, toda esa gente es para ella una patria también.

El material de base del guión de su película es personal, pero después en el proceso de escritura ella integró elementos de ficción. Todo gira sobre el lugar de origen y la fantasía de que existe un lugar mejor al que se puede ir cuando se emigra y después encontrar que el lugar que se dejó detrás se convierte en un lugar idílico, que genera una situación un poco melancólica que se ve en muchos inmigrantes que duermen con la maleta debajo de la cama.

Katherine nos dice que ella no quería ser así y no quería tampoco transmitirle ese mensaje a su hijo. Pero básicamente, su película habla “del difícil, pero posible reencuentro entre una chica y su abuela, entre una chica y sus orígenes. Es un viaje un poco iniciático. La película tiene muchas capas y no se necesita ni ser latino, ni ser inmigrante para encontrar una conexión”.