El Castor Cibernético del 8, 9 y 10 de febrero 2019

Hola que tal! Les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con ustedes. Hoy en la represa cibernética, con Paloma Martínez, Luis Laborda y Leonardo Gimeno les presentamos Canadá en las Américas Café o El Castor Cibernético, como prefieran, de este viernes 8 de febrero en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca.

LA MÚSICA

Hoy escucharemos a la jóven cantautora y compositora quebequense, Charlotte Cardin. Ella nació en 1994 en Montreal y a sus 24 años ya se ha abierto bastante camino en showbizz quebequense y canadiense. Antes de dedicarse al canto y lamúsica, Charlotte comenzó su carrera como modelo a los 15 años.

En este programa escucharemos al principio el tema Like It Doesn’t Hurt, continuamos después con el tema Big Boy y terminamos con How You Remind Me.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Paloma Martínez Mendez tu nos hablas las acusaciones de acoso y agresión sexual que pesa sobre la policía fronteriza de Canadá.

En marzo y abril del 2018, RCI publicó informaciones sobre el caso de Lucy Granados quien, luego de una larga batalla, fue deportada a su país de origen Guatemala por los servicios fronterizos de Canadá. El día que la fueron a buscar a su casa, los agentes la habrían sacado por la fuerza.

Este martes, la red inglesa de Radio-Canada CBC News, informó que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) está llevando a cabo una investigación sobre acusaciones de conducta inapropiada de sus propios agentes.

Según los documentos obtenidos por CBC News, el organismo canadiense de servicios fronterizos, que tiene autoridad para detener y registrar a los canadienses y llevar a cabo deportaciones, está realizando investigaciones en relación con 1.200 denuncias contra su propio personal en un período de dos años y medio, desde enero de 2016 hasta mediados de 2018.

Luis Laborda nos dice que gobierno federal canadiense permitirá que los venezolanos que se encuentran sin estatus legal en Canadá puedan permanecer en el país.

El gobierno federal canadiense acaba de otorgar una moratoria que permitirá que los ciudadanos venezolanos que se encuentran sin estatus legal en Canadá puedan permanecer en el país. La medida se convirtió en una excelente noticia para quienes se veían amenazados con la posibilidad de ser expulsados de suelo canadiense y obligados a retornar a su país de origen, donde la situación política no da señales de mejoría.

Como es de dominio público, el presidente de la Asamblea Legislativa de ese país, Juan Guaidó, se proclamó presidente, al tiempo que Nicolás Maduro se mantiene en el cargo, tras renovar su mandato en las elecciones realizadas en mayo de 2018.

Leonardo Gimeno, nos hablas de un programa de Google que advierte si las contraseñas fueron violadas.

El robo de contraseñas es uno de los mayores flagelos de la vida digital en la actualidad. En el año 2017, un informe de la empresa Norton dio a conocer una cifra abrumadora: el 44% de la población mundial había sufrido por lo menos un ciberataque. Dentro de estos ataques virtuales se encuentran los robos de datos, los que fueron víctimas de un virus y por supuesto, el robo de contraseñas para acceder a cuentas bancarias.

En este estudio, se destaca que una de cada tres personas almacena sus contraseñas de forma insegura. En un intento más para contrarrestar el robo de contraseñas, Google lanzó una extensión para Chrome, llamada “Password Checkup” que detecta si el nombre de usuario o la contraseña que se utiliza coincide con la base de datos de 4 mil millones de credenciales inseguras.

Yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista con Orlando Viera-Blanco, representante oficial de Juan Guaidó en Canadá.

“A partir del reconocimiento que comenzó con una coalición de países básicamente en Latinoamérica. El Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá y Colombia, se ha venido generando un efecto; llamémoslo cascada, un efecto expansivo en el reconocimiento de esa designación prácticamente por el resto del mundo. Por el resto del mundo euro-centrista. Esto ha llevado ya a la comunidad internacional a implementar una serie de medidas, de programas, en el marco del reconocimiento de esa investidura como presidente interino de Venezuela. Como por ejemplo, la ayuda humanitaria que está en este momento en pleno desarrollo”, nos dice en entrevista Orlando Viera-Blanco.

