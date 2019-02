Nueva proyecto de Ley de Inmigración: Quebec elimina 18 000 solicitudes y promete mejores condiciones de integración

“Salvo excepciones, el proyecto de ley da por terminada cualquier solicitud presentada al Ministro en el marco del Programa de Trabajadores Calificados Regulares antes del 2 de agosto de 2018, para la cual aún no haya tomado una decisión de selección, rechazo o rechazo en el momento en que se presenta el proyecto de ley”

El gobierno Quebec tiene la intención de eliminar la acumulación de 18.000 casos de inmigración sin procesar y de responder mejor a la escasez de mano de obra de la provincia francófona ofreciendo programas eficaces de integración de los recién llegados.

El Ministro de Inmigración de Quebec, Simon Jolin-Barrette, hizo la presentación de su nuevo proyecto de ley de inmigración en la Asamblea Nacional el jueves, un proyecto que según él, sentará las bases legales para la implementación de los compromisos de la Coalición avenir Québec (CAQ) en materia de inmigración.

El joven ministro está convencido de que su proyecto de ley y la eliminación de los expedientes retrasados, lograrán reparar las fallas del sistema anterior.

[Este proyecto de ley es] “la piedra angular de la profunda reforma que el Gobierno de Quebec está emprendiendo para que la inmigración sea un éxito, tanto para los futuros inmigrantes como para la sociedad quebequense. […] El gobierno ha “heredado un sistema de inmigración deficiente” y el Primer Ministro me ha dado el mandato de “repararlo”. Simon Jolin-Barrette, ministro de la inmigración de Quebec [Este proyecto de ley es] “la piedra angular de la profunda reforma que el Gobierno de Quebec está emprendiendo para que la inmigración sea un éxito, tanto para los futuros inmigrantes como para la sociedad quebequense. […] El gobierno ha “heredado un sistema de inmigración deficiente” y el Primer Ministro me ha dado el mandato de “repararlo”.

Lo que no dice el ministro

El analista político y editorialista del diario de Montreal, Le Devoir, cree que el proyecto de ley del gobierno de Quebec está plagado de buenas intenciones pero que la mayoría de lo que se propone ya ha sido propuesto por gobiernos y proyectos de ley de inmigración anteriores.

Pero también dice el editorialista, hay cosas que el ministro no dice.

ES_Morcelage_1-20190208-WMS10 Entre los silencios del ministro está la negociación que tendrá que llevar a cabo Quebec con el gobierno federal. El gobierno de Quebec pretende definir nuevas condiciones para que un inmigrante conserve su residencia permanente. [Según el nuevo proyecto de ley] un inmigrante al recibir su residencia permanente se le notifica que la conservará a condición de que… pase un examen de valores de Quebec. El ministro no escribió esto en el proyecto de ley, pero fue explícito al respecto. Todo esto tendrá que ser aprobado por el gobierno federal pero sería muy sorprendente que Ottawa acepte dar certificados de residencia condicionados a ciertas exigencias de Quebec. Es una gran interrogación. Además, está el tema de los 18 000 solicitudes eliminadas de golpe, que incluyen gente que espera su residencia desde 2005 y que de un momento a otro, su solicitud desaparece. Es doloroso, es difícil y que podría llevar al gobierno ante los tribunales. Entre los silencios del ministro está la negociación que tendrá que llevar a cabo Quebec con el gobierno federal. El gobierno de Quebec pretende definir nuevas condiciones para que un inmigrante conserve su residencia permanente. [Según el nuevo proyecto de ley] un inmigrante al recibir su residencia permanente se le notifica que la conservará a condición de que… pase un examen de valores de Quebec. El ministro no escribió esto en el proyecto de ley, pero fue explícito al respecto. Todo esto tendrá que ser aprobado por el gobierno federal pero sería muy sorprendente que Ottawa acepte dar certificados de residencia condicionados a ciertas exigencias de Quebec. Es una gran interrogación. Además, está el tema de losque incluyen gente que espera su residencia desde 2005 y que de un momento a otro, su solicitud desaparece. Es doloroso, es difícil y que podría llevar al gobierno ante los tribunales.

Por su parte, el abogado en inmigración Stephane Handfield, cree que esta situación es completamente preocupante para los solicitantes y familias en espera de una respuesta de Quebec desde hace años. Además, dice el abogado, muchos de ellos son gente que ya está establecida en Quebec con un permiso de trabajo.

ES_Morcelage_2-20190208-WMS20 Están aquí, trabajan aquí, hablan francés, están integrados, tienen hijos aquí que van a la escuela. Han comprado casas y autos y que están hoy confrontados a la posibilidad de ser expulsados sin reservas. [Bajo esta ley] esas personas no podrán recibir su certificado de selección de Quebec y como consecuencia no podrán someter una solicitud de residencia permanente al gobierno canadiense.Se convertirían bajo esa situación en indocumentados cuando su permiso de trabajo expire y serían obligados a partir a sus países de origen. Están aquí, trabajan aquí, hablan francés, están integrados, tienen hijos aquí que van a la escuela. Han comprado casas y autos y que están hoy confrontados a la posibilidad de ser expulsados sin reservas. [Bajo esta ley] esas personas no podrán recibir su certificado de selección de Quebec y como consecuencia no podrán someter una solicitud de residencia permanente al gobierno canadiense.Se convertirían bajo esa situación en indocumentados cuando su permiso de trabajo expire y serían obligados a partir a sus países de origen.

Otro de los grandes ausentes del proyecto de ley son las cifras.

Antes de ser elegido durante la campaña electoral, el primer ministro de Quebec François Légault evocó en numerosas ocasiones la reducción del número de inmigrantes que serían aceptados anualmente en la provincia.

Sin embargo, en la presentación del jueves, el ministro de la inmigración no hace alusión a esa promesa electoral.