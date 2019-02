Jody Wilson-Raybould, ex Fiscal General de Canadá, renunció al gabinete de Trudeau

La Ministra de los Veteranos y ex ministra de la Justicia de Canadá, Jody Wilson-Raybould, anunció su renuncia al gabinete federal del Primer Ministro Justin Trudeau este martes a las 11:30 de la mañana.

En días pasados, medios canadienses publicaron información sobre sospechas de que la Oficina del Primer Ministro habría presionado a Wilson-Raybould durante su mandato como ministra de la Justicia para que ayudara a la compañía SNC-Lavalin a evitar una acusación criminal.

En una carta publicada en su sitio web, la ex ministra de Justicia no explica las razones de su renuncia pero dice que ha pedido los consejos del ex juez de la Corte Suprema Thomas Cromwell para saber qué conviene que diga a los medios sobre sus conversaciones con el Primer Ministro de Canadá con respecto a la empresa SNC Lavalin.

La semana pasada el diario canadiense The Globe and Mail informó que Justin Trudeau o su equipo presionaron a la ministra para que llegara a un acuerdo con la compañía SNC Lavalin de Montreal lo cual lo habría permitido evitar un juicio por las acusaciones de corrupción y soborno en su contra mientras trataba de conseguir contratos gubernamentales en Libia.

Desde la publicación del diario de Toronto, Justin Trudeau ha negado una y otra vez haber hecho ejercido algún tipo de presión sobre la ministra. El lunes dijo en Vancouver que le había dicho a Wilson-Raybould que cualquier decisión sobre el tema sería suya y nada más suya.

Fuentes: The Canadian Press, Reuters y CBC News.

