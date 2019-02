Camino en el Ártico canadiense unirá comunidades indígenas aisladas, pero pondrá en riesgo a los caribús

Un camino de grava de dos carriles que conectará los 97 kilómetros que separan la pequeña comunidad indígena de Whatì de poco menos de 500 habitantesen los Territorios del Noroeste con la red de carreteras de Tłı̨chǫ, será construida a partir del otoño 2019.

Situada a unos 170 km al noroeste de la capital del territorio, Yellowknife, la pequeña comunidad de Whatì es accesible sólo por avión en verano y sólo por un camino en invierno durante un corto período de la temporada.

La construcción del nuevo camino que accesible durante todo el año en la región de Tłı̨chǫ, donde se encuentra Whatì, comenzará este otoño y se espera que esté terminada a principios de 2022.

El Gobierno de los Territorios del Noroeste anunció esta semana la firma de un acuerdo para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento del camino de grava con la compañía North Star Infrastructure (NSI).

North Star Infrastructure está contractualmente obligada a adquirir un porcentaje significativo de los recursos y de la mano de obra del proyecto de las Primeras Naciones y/o de las empresas locales de los Territorios del Noroeste.

Además, la compañía deberá dar capacitación de las Primeras Naciones durante el período del contrato, asegurando que se produzca una transferencia de conocimientos y un desarrollo de capacidades significativos dentro de la comunidad de Tłı̨chǫ. El proyecto incluye una participación entre el gobierno local y las Primeras Naciones, con la participación del gobierno de Tłı̨chǫ como dueño del 20% de las acciones de NSI que estará a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de la carretera.

“Lo que queremos es que la compañía contrate a tantos trabajadores del norte como sea posible” Robert McLeod, Ministro de Finanzas de los Territorios del Noroeste.

La apertura de esta carretera de cuatro estaciones en Whatì también debería ampliar el acceso a la carretera de hielo para las comunidades de Gamètì y Wekweètì, al norte de Whatì.

El camino, los caribús y la controversia

Desde 2016, cuando el gobierno solicitó permisos para construir la carretera, los méritos del proyecto han sido objeto de debate.

La primavera pasada, el gobierno territorial consideró que la ampliación de la zona de amortiguamiento para la preservación del caribú a lo largo de la carretera propuesta era demasiado costosa para incluirla. En noviembre pasado, cuando los gobiernos territorial, federal y de Tłı̨chǫ acordaron disposiciones para reducir los impactos negativos de la carretera sobre la vida silvestre y el medio ambiente, no se incluyó una zona propuesta de no caza de caribúes para los cazadores no indígenas a lo largo de la carretera.

A pesar de que la propuesta para la protección de los caribús era muy clara, los gobiernos federal, territorial y de Tłı̨chǫ aceptaron las medidas, pero no exactamente como estaban escritas inicialmente.

En particular, los gobiernos federal y territorial revisaron las recomendaciones para la vigilancia y la caza del caribú boreal.

En la evaluación ambiental, una comisión dijo que un camino a través del hábitat del caribú probablemente resultará en un aumento en la caza por lo que recomendó que se estableciera un corredor temporal de prohibición de la caza antes de que se construyera la carretera para ayudar a conservar el caribú boreal, que se considera de riesgo en los Territorios del Noroeste.

La zona de no caza se aplicaría a los cazadores no indígenas y permanecería en su lugar hasta que se implemente una estrategia para conservar el caribú.

Pero los gobiernos rechazaron esta disposición, reescribiéndola para decir que determinarán los niveles de caza sostenible.

La revisión dice que si hay exceso de caza, el gobierno territorial y el gobierno de Tłı̨chǫ trabajarán juntos en medidas para mantener la captura dentro de niveles sostenibles. Esto podría incluir un corredor de no caza a lo largo de la carretera.

“Ahora mismo todo el mundo puede cazar en cualquier lugar, prácticamente”, dijo el jefe de banda Alfonz Nitsiza de Whatì. “Por eso estamos trabajando con el gobierno y somos parte del manejo conjunto para asegurar que la caza se realice correctamente”.

Fuentes: Radio-Canada, CBC News, Tłı̨chǫ Government.