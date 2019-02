Un profesor canadiense filmaba a sus alumnas con cámaras ocultas; la Corte Suprema lo acusó de voyerismo

El máximo tribunal de Canadá falló el jueves unánimemente a favor de los estudiantes en un caso que involucra a un profesor de Ontario acusado de grabar la parte superior del cuerpo de estudiantes

Voyerista es una persona que “disfruta contemplando la intimidad o el erotismo de otras personas. A finales de 2005, Canadá promulgó una ley declarando al voyerismo como un delito sexual.

Ryan Jarvis, un profesor de inglés en una escuela secundaria, fue acusado por la policía de voyerismo después de que se reveló que filmó secretamente a 27 estudiantes mujeres de entre 14 y 18 años de edad sin su conocimiento en espacios comunes de la escuela. Los videos tomados de 2010 a 2011 se centraron en los rostros y en los senos de las estudiantes.

El presidente de la Corte Suprema, Richard Wagner, dijo en un fallo escrito que Jarvis había “traicionado la confianza depositada en él por sus estudiantes”.

“Cada una de estas características de los videos es importante y….los videos fueron hechos en violación de las expectativas razonables de privacidad que surgirían en tales circunstancias”Richard Wagner

La decisión de la Corte Suprema anuló dos fallos de la corte de Ontario que estaban a favor de Jarvis.

En 2015, un juez del Tribunal Superior de Ontario había absuelto a Jarvis porque creía que no había pruebas suficientes para probar que Jarvis había filmado los videos con fines sexuales. El Tribunal de Apelación de Ontario confirmó la absolución en una decisión por mayoría.

El juez del máximo tribunal canadiense dijo que la privacidad no es un “concepto de todo o nada” que niega la privacidad en los espacios públicos. Dijo que las escuelas no pueden ser considerados solamente como espacios públicos y que el uso de una cámara oculta no era similar a las cámaras de seguridad de la escuela. Además, el juez también resaltó el hecho de que los videos filmados por el profesor se enfocaban en los senos de las estudiantes.

Los abogados de Jarvis habían argumentado que las cámaras de pluma utilizadas por su cliente no eran muy diferentes de las cámaras de seguridad utilizadas por la escuela.

Brenda McPhail, de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, una organización que intervino en el caso, dijo que estaba satisfecha con el fallo. Añadió que el fallo es significativo “porque reconoce la evolución de la tecnología y sus efectos en nuestra privacidad”.

Por su parte, Sam Trosow, profesor de la Universidad Western, aplaude la decisión de la Corte Suprema de Canadá en el caso de un profesor de secundaria y dice que mantiene la expectativa de privacidad, incluso en lugares públicos equipados con cámaras de seguridad.

“Esto tiene el potencial de cambiar el juego”, dijo Sam Trosow, profesor asociado de la facultad de derecho de Western. “Esta es una buena noticia para la gente que está interesada en la protección de la privacidad.”

Fuentes: Reuters, CBC News.