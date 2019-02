Proyecto de Ley Nº 2 de Quebec sobre el cannabis es objetado por Montreal y otros municipios

La gestión del territorio

Nuevamente se trata aquí de la gestión del territorio. El ordenamiento y el urbanismo son de jurisdicción municipal. Nosotros lo que queremos es que la decisión del lugar donde se implantará la sucursal se integre bien al entorno. Y le puedo decir que eso no es siquiera importante en el sentido que desde el principio la gente de la SQDC han sido ciudadanos corporativos ejemplares. Ha habido reuniones e intercambios por todos lados con las ciudades. Siempre se han interesado en saber si estamos de acuerdo con sus decisiones. Algunas ciudades les dijeron que en preferían por el momento que no hubiera tiendas y ellos no las instalaron.