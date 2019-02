Hoy se conocerá el veredicto del proceso por obstrucción a la justicia en la causa AMIA en Buenos Aires

El ex presidente y senador argentino, Carlos Menem; el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, Hugo Anzorreguy, el entonces juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, el ex director de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Rubén Baraja y 9 personas más fueron juzgados por el encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal 2 rendirá su veredicto este jueves en Buenos Aires, 25 años después del atentado a la bomba que pulverizó el edificio que alojaba a instituciones judías argentinas y entre otras a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en el que murieron 85 personas y 151 resultaron heridas.

Un atentado que nunca fue reivindicado ni dilucidado. Como tampoco lo fue el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos. Estos atentados jamás fueron reivindicados pero Argentina e Israel acusan a Irán de haberlos patrocinado.

La fiscalía argentina pidió en diciembre de 2017, una pena de 4 años de cárcel para el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), uno de los 13 acusados. Durante ese proceso que duró 4 años, Carlos Menem nunca habló, afirmando que si hablaba “esto podría afectar los intereses de Argentina y provocar la ruptura de una coexistencia pacífica” con otros países.

Hoy por la tarde, Carlos Menem de 88 años de edad, es esperado en la Sala de audiencia del Tribunal Comodoro Py de Buenos Aires, para la lectura del veredicto, pero antes tendrá la ocasión de clamar su inocencia por última vez.

La pena más pesada de 13 años de cárcel fue pedida para el ex juez de la causa AMIA Juan José Galeano, quien se declaró inocente durante el proceso y dijo que durante las audiencias él “siempre trató de establecer la verdad” para encontrar a los culpables del atentado. Para Hugo Anzorreguy y Rubén Baraja, la fiscalía pidió 6 y un años de cárcel respectivamente.

“Esperamos que todos sean condenados. Para nosotros, este proceso es tan importante como la investigación del atentado mismo, porque ellos no permitieron que supiéramos la verdad”, declaró Adriana Reisfield, presidenta de la organización Memoria Viva, una asociación de víctimas que se constituyó como parte civil.

El ex presidente Carlos Menem beneficia de una inmunidad debido a su estatus de Senador. Esta inmunidad los dispensa de purgar cualquier pena de cárcel pero no le impide ser juzgado.

Otro proceso por obstrucción a la investigación sobre el atentado del AMIA fue abierto contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue acusada en 2017. Es un acuerdo concluido por la ex presidenta con Irán que la incrimina y que preveía la audiencia en Teherán, por jueces argentinos de dirigentes iraníes sospechosos en este caso, pero el acuerdo nunca se realizó.

