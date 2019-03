Circo, inclusión y medio ambiente: la TOHU de Montreal cumple 15 años

Quince años después, los temas que motivaron la creación de la TOHU están más presentes que nunca. En esa época, el circo, el medio ambiente y la inclusión, eran temas marginales, como si fueran temas de grupos de izquierda. Mientras que ahora, el circo en general y el circo de Quebec en particular ha crecido de forma muy importante en muchas regiones del mundo. Como sabemos, los temas medioambientales están muy presentes en nuestra vida hoy en día y también la inclusión, el buen vivir juntos, a pesar de nuestras diferencias. La llegada y la presencia de los inmigrantes en las ciudades del mundo y vivir juntos es parte fundamental del desarrollo sostenible. Eso quiere decir que todos esos temas están muy vigentes y que ya no podemos separar el circo, que es cultura, la tierra, que es nuestro medio ambiente del humano. No podemos hacer proyectos aisladamente sin pensar en los demás.