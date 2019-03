¿Se justifica el temor del regreso al país de los yihadistas canadienses?

Como ya muy probablemente lo sabrán, el grupo armado Estado Islámico está al borde de la derrota final en manos de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.

El futuro es incierto para un número indeterminado de canadienses que viajaron al extranjero para combatir al su lado. Se estima que desde 2012, entre 180 y 250 canadienses, hombres y mujeres, se unieron a grupos extremistas, pero en particular al Estado Islámico. Estos canadienses viajaron a Siria, Irak, Turquía, Afganistán, Pakistán y África del Norte.

Alrededor de 60 regresaron ya al país, de los cuáles 5 fueron reconocidos culpables de haber intentado salir de Canadá o de haber salido para participar en las actividades de un grupo terrorista. Sus penas varían entre 7 y 8 años de cárcel. El gobierno canadiense estima que 190 de estos “viajeros extremistas”, como los llama Canadá, siguen en el extranjero.

Se sabe que alrededor de una docena de canadienses, hombres y mujeres, se encuentran actualmente encarcelados en campos de detención de la región kurda de Siria y que las autoridades canadienses ya saben sus nombres, afirma la Real Policía Montada de Canadá. Eventualmente esos yihadistas canadienses querrán regresar a su país. La pregunta que se impone es si hay razón para inquietarse por el regreso de estos canadienses.

La Dra. Cécile Rousseau, pedopsiquiatra y directora del Equipo de Psiquiatría Transcultural del Hospital para Niños de Montreal, dice que desde 2016 el ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec creó un equipo encargado de todos los temas relacionados a la radicalización en Quebec.

Con la colaboración de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP-GRC por sus siglas en inglés y francés) y a pedido de la Seguridad Nacional, existe un “comité de regreso” desde 2017, del cual ella es la directora.

La Dra. Rousseau dice, con respecto a los que regresan, que hay que hacer una distinción entre el mandato de la seguridad nacional y el mandato de la RCMP y la policía en general en todo lo relacionado al aspecto criminal. Si hay motivo para judicializar, esas personas serán encarceladas apenas pongan un pie en el país. Si no tienen antecedentes serán interrogadas pero no encarceladas.

Nuestra preocupación a nivel psico-social es decir que el momento de la llegada es importante, es un momento de crisis para esas personas y eventualmente esas familias jóvenes y seguramente los niños. En consecuencia, respetando la ley y la seguridad nacional, es necesario también que ese momento no sea traumático.

Ella piensa a los países europeos y en particular a Francia, donde los niños fueron separados de sus madres sin previo aviso y sin ninguna preparación al bajar del avión, lo cual es una experiencia extremadamente traumática. Actuando de esa forma, y pensando además que son todos jóvenes, la sociedad se prepara a un futuro oscuro, porque a fin de cuenta se lastima y se traumatiza a esas personas. Hay que pensar que un día habrán pagado sus penas y serán liberados. Entonces en ese momento se desea que se reconcilien con una sociedad frente a la cual pueden ser ambivalentes.

Hemos visto en los últimos días reportajes en la televisión en los que se entrevista a algunos de estos jóvenes que dicen no lamentar lo que hicieron o que tienen dificultad en pronunciarse. Pero eso, dice la psiquiatra Cécile Rousseau, no es más inquietante o más tranquilizador que alguien que diga que lamenta que lo hizo y que está devastado, lo cual es posible, pero hay que tener paciencia porque la reacción inicial no es predecible de lo que puede suceder más tarde.

Inicialmente, lo importante es que las personas restablezcan sus redes sociales, sus vínculos familiares y un sentido a sus vidas. Por lo menos un pequeño sentido. Y para los que tienen hijos, que sientan que están seguros, que se les está cuidando y que ellos pueden restablecer lazos con ellos, que están acompañados y que la vida continúa. Y sí la vida continúa y que en medio de todas las dificultades porque es una situación de gran tensión, surgen pequeñas alegrías, en ese momento la ideología se va a suavizar poco a poco y se podrán introducir dudas.

Si se ataca de frente la ideología, afirmando que ellos no piensan como los demás y que no piensan correctamente, generalmente esta estrategia lleva al fracaso. Y ese no es el objetivo, lo importante en ese momento es la rehabilitación y la integración social, afirma la Dra. Rousseau.

Ahora bien, con el anunciado fin del Estado Islámico es muy probable que los 190 “viajeros extremistas”, como los llaman las autoridades canadienses, decidan regresar al país ¿Están listos los equipos de reintegración social que dirige la Dra. Cécile Rousseau para recibir un número de pacientes más elevado?

Algunas de esas personas sufren y están probablemente enfermos, no todos pero algunos. Sí, pienso que los equipos quebequenses están completamente listos a recibir el número de personas que regresan estimado por la Gendarmería Real de Canadá, GRC. No hay ninguna inquietud y no habrá ningún desbordamiento.

Todas las personas van a recibir la atención que requieren. Creo que hay una enorme diferencia entre la amenaza percibida sobre el regreso de esas personas y el peligro real. Se trata de quebequenses que regresan a sus casas, que serán atendidos y acompañados, que tienen familia aquí que los van a apoyar. Todo esto es importante.

La Dra. Cécile Rousseau no dice que no hay peligro y que no existe ningún riesgo, evidentemente hay uno pero no es enorme, no es una invasión, no son hordas de terroristas que llegan al país, como pueden pensar algunas personas, pero esa no es esa la situación y no hay ninguna razón para inquietarse, concluye la responsable de uno de los equipos encargados de recibir y tratar a los yihadistas canadienses y sus familias que regresen al país.

ESCUCHE EL REPORTAJE http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/EDITADO.mp3

