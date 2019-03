La niña indígena que pidió ayuda y nadie escuchó

– Informe-Manitoba Advocate for Children and Youth – March 2019

Ningún medio informativo en Canadá permaneció indiferente ante la presentación del informe Un lugar donde se siente como en casa: la historia de Tina Fontaine.

El informe de 115 páginas de la Defensora de los Niños y Jóvenes de Manitoba, Daphne Penrose, publicado el martes, revela cómo los sistemas destinados a educar y proteger a los niños vulnerables le fallaron a la adolescente Anishinaabe. El homicidio del padre de Tina en 2011 “impactó profundamente” su vida y la condujo hacia su propio asesinato, dice el informe.

“A veces, particularmente en los últimos meses de su vida, algunos de esos servicios no estaban disponibles, no eran de fácil acceso o estaban mal coordinados, no brindaban los apoyos e intervenciones que ella necesitaba desesperadamente”.