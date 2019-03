Canadá crea una unidad de investigación para proteger a las atletas de abusos

La ministra canadiense de Ciencia y Deportes anunció esta semana la creación de una unidad de investigación para combatir el acoso, el abuso y la discriminación en el deporte, entre otras medidas. La iniciativa surgió luego de que una investigación realizada el mes pasado por la cadena nacional de televisión en inglés de Radio-Canada, la Canadian Broadcasting Corporation, CBC, revelara un abuso generalizado en todo el sistema deportivo amateur de Canadá.

CBC reportó que por lo menos 222 entrenadores involucrados en deportes amateurs en Canadá han sido condenados por delitos sexuales en los últimos 20 años que involucran a más de 600 víctimas menores de 18 años.

La ministra Kirsty Duncan, quien calificó de “trágicas y completamente inaceptables” las conclusiones del informe de la CBC, a lo que siguió la introducción de medidas para proteger a los atletas, incluyendo la amenaza de retener la financiación, y reforzó esos esfuerzos con la presentación de una unidad de investigación de terceros que estará disponible para las organizaciones deportivas nacionales.

Duncan también introdujo una línea telefónica nacional de ayuda gratuita, atendida por profesionales, que estará a disposición tanto de las víctimas como de los testigos de abusos, discriminación y acoso.

Tanto la unidad de investigación como la línea de ayuda estaban operativas a partir del martes, dijo Duncan a Reuters.

“Desde el primer día, esta ha sido mi prioridad número uno. He sido atleta, entrenador, juez toda mi vida y como entrenador mi prioridad número uno es la salud y la seguridad de mi atleta. Todo lo demás está en segundo plano. “Todos estamos al tanto de los recientes informes sobre graves acusaciones y condenas penales por abusos sexuales en el deporte en Canadá. Me rompe el corazón.” Kirsty Duncan

La esquiadora alpina olímpica Allison Forsyth, quien alega que fue víctima de abuso sexual a manos de su entrenador, dijo el miércoles durante el anuncio de los programas que habría renunciado a todas sus medallas por no haber pasado por los eventos traumáticos.

“No se trata de éxito. Mucha gente te dirá que tuve una carrera muy exitosa en el esquí”, dijo Forsyth, ganadora de cinco medallas de eslalon gigante en la Copa del Mundo y bronce en el campeonato mundial de esquí alpino de 2003.