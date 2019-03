30 años de la Web… un invento que revolucionó nuestro presente

El 12 de marzo es el día elegido para la celebración de la creación de la “World Wide Web”. Y este año se cumplen 30 desde la primera página de internet. La gente en general suele confundir Internet con la Web, que efectivamente no son lo mismo. Internet surgió mucho antes que la Web, en el año 1960 con el nombre de ARPAnet y tenía como finalidad una respuesta más rápida a la organización de datos, a la conexión en red y a los equipos informáticos. Y como una gran mayoría de los inventos exitosos de nuestra época, en un principio fue un proyecto de orden militar. La Web, por su lado fue desarrollada en un principio por el científico de orígen británico Tim Berners-Lee el 13 de marzo de 1989, como una herramienta de puesta en común de información entre aproximadamente 10 mil científicos que trabajaban en el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, o Consejo Europeo de Investigación Nuclear). En aquella época, la de su creación, la Web no tenía colores, ni fotos, ni videos… digamos que era extremadamente aburrida. Constaba de texto con hipervínculos hacia otros textos, todos de orden catedrático.

La “World Wide Web” fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy, a lo que llamamos simplemente la WEB. Este invento para la colaboración científica se transformó con el paso del tiempo, en un sistema o plataforma de transferencia, de organización y presentación de datos en un formato bien particular, que vincula información textual y gráfica en forma de imágenes o videos enlazados entre sí por vínculos o “links” que le otorgan al usuario la posibilidad de acceder a dicha información y recorrerla a su discreción. La primera página web, creada por Tim Berners-Lee ya no existe pero para festejar el aniversario numero 30, los científicos crearon una representación de la primera página para que la gente pueda ver de qué se trataba la web en aquel entonces. Para acceder, hacer clic en este vínculo.

Evidentemente, para los “millennials”, navegar por las primeras páginas web que existieron serían una experiencia completamente decepcionante pues este sector etario ha vivido toda su vida en una sociedad hiperconectada y casi completamente digital.

Los millennials Se considera millennial a aquellas personas nacidas a partir de los años 80, que llegaron a la etapa de joven adultez después del año 2000. Las características más distintivas de esta generación tienen que ver con una personalidad marcada por la tecnología, donde esta es una herramienta natural para la vida de todos los días. Las redes sociales, los lazos virtuales, la multitarea, la multipantalla, el multidispositivo, el alto criterio de crítica, la exigencia y la volatilidad son elementos constitutivos de su presente.

Tim Berners-Lee en realidad creó la primera página web y también la primera versión de lo que hoy conocemos como “Navegador” que no tenía nada que ver con los que hoy conocemos, como el Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer. Este soporte se llamaba simplemente WorldWideWeb y también fue utilizado como editor html, el primero de los lenguajes para la programación de una página web.

El tiempo pasaba y cada vez más instituciones de la comunidad académica comenzaron a crear y montar sus propios servidores para alojar sus páginas web. Esa época fue caótica pues no había ningún tipo de orden hasta que Berners-Lee con sus colegas del CERN elaboraron una lista de servidores activos de la que hacían una especie de censo una vez por mes.

Recién en el año 1993 se pudo encontrar la palabra “Spain” en dicho registro. En ese caso en particular, el nombre asociado con dicho término era la Universidad de Jaume I de Castellón, que dió lugar al primer dominio asignado a la dirección www.uji.es. Si bien los especialistas no pueden asegurar que se trate de la primera página web en español (pues el CERN no tenía forma de detectar nuevas páginas automáticamente), se ha puesto énfasis en que este pudo haber sido el primer servidor en nuestro idioma.

Esta semana, Berners-Lee emitió un comunicado en el sitio webfoundation.org donde pidió nuevamente por una web libre para todos, como lo había hecho ya para el aniversario número 25 de la Web. En uno de los párrafos de este comunicado, Berners-Lee enfatizó la necesidad de que los ciudadanos, con el uso de la web, “deben hacer rendir cuentas a las empresas y a los gobiernos por los compromisos asumidos, y exigir que respeten la web como una comunidad global que tiene a los ciudadanos por centro. Si no elegimos políticos que defiendan a la web como un espacio libre y abierto, si no hacemos nuestro aporte para alentar conversaciones constructivas y saludables en línea, si seguimos haciendo click en Aceptar sin exigir que se respeten nuestros derechos sobre nuestros datos, eludimos nuestra responsabilidad de poner estos temas en entre las prioridades de nuestros gobiernos”. Su texto termina con un pedido muy especial, recordando que “La web es para todos y colectivamente tenemos el poder para cambiarla. No será fácil. Pero si soñamos un poco y trabajamos mucho, podemos obtener la web que deseamos” .

RCI en la Web

La historia de Radio Canadá Internacional en la web comenzó a mediados de la década del 90, más precisamente en 1996 cuando se publicó por primera vez una página web de RCI, principalmente en las lenguas oficiales, es decir en Francés y en Inglés. En este álbum, un repaso de la historia de Radio Canadá Internacional en la red de redes, o como se le decía en un principio, “la Gran carretera de la información”.

Fuentes: Webfoundation.org, Cnet, BBC, Euronews