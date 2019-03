El fulgurante ascenso de la joven tenista canadiense Bianca Andreescu

Bianca Andreescu es una joven canadiense jugadora de tenis profesional de origen rumano de 18 años de edad. Ella nació el 16 de junio del 2000 en la localidad de Mississauga, en las afueras de Toronto, provincia de Ontario.

Bianca comenzó a jugar tenis a los 7 años de edad en Rumania. De regreso a Canadá, comenzó a entrenarse en el Racquet Club de Ontario en Mississauga y después con Tenis Canadá en Toronto.

En 2014 ganó el torneo de Petits As (Pequeños ases) y en el Orange Bowl en la categoría de menores de 16 años. El año siguiente se impuso en el mismo torneo en la categoría de menores de 18 años.

La joven tenista comienza a convertirse en la esperanza del tenis femenino canadiense. Ella comenzó en julio de 2016 su primer torneo profesional a los 16 años en Gatineau, Quebec. Comenzó a jugar con el equipo de Canadá de Fed Cup, que representa a Canadá en la competencia de tenis femenino por equipo nacional en la Copa de la Federación. Sus mejores resultados en Gran Slam son una semifinal en el Torneo abierto de Estados Unidos en 2016 y en el abierto de Australia en 2017.

En su primer torneo del 2019, Bianca Andreescu se clasificó a los 18 años para su primera final en el circuito de la WTA (Asociación de Jugadoras de Tenis) en Auckland donde eliminó a la sueca Caroline Wozniacki y a la estadounidense Venus William. En semifinales del mismo torneo eliminó a Hsieh Su-wei, pero se inclinó en la final frente a la alemana Julia Görges.

El 21 de enero en el torneo de Newport Beach, la joven tenista eliminó a todas sus rivales, incluyendo a la otra esperanza canadiense, Eugenie Bouchard, hasta llegar a jugar la final de ese torneo, en el que venció a la estadounidense Jessica Pegula, ganando así su primer torneo.

El 25 de febrero, comenzó en el torneo de Acapulco, México, donde llegó hasta la semifinal donde se inclinó ante la estadounidense Sofia Kenin.

En el mes de marzo, en el torneo de Indian Wells, California, ganó su primer título mayor de tenis con un recorrido impresionante. Beneficiándose de una invitación, Bianca Andreescu venció a todas sus rivales y este domingo 17 doblegó a la alemana Angelique Kerber en 3 sets (6-3, 3-6, 6-4).

La joven tenista canadiense, a los 18 años de edad alcanza su mejor clasificación en la WTA: Vigésimo cuarta mejor jugadora del mundo y se convierte así en la jugadora más joven en ganar un torneo de esta categoría y la más joven en imponerse en Indian Wells después de Serena Williams en 1999. “Un gran momento para el tenis canadiense”, dice Eugène Lapierre, vicepresidente de Tenis Canadá.

UNA GRAN CARRERA EN PERSPECTIVA http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/ANDRESCU-1.mp3 Bianca nos dio grandes victorias desde comienzos de la temporada. Es un poco inesperado, pero al verla jugar en el terreno, ahora creemos que es el preludio a una gran carrera de su lado y eso es excelente para nosotros y para el deporte.

Bianca Andreescu ha tenido un ascenso fulgurante. En el mes de octubre pasado ella se encontraba en el lugar 243 en el mundo y con su victoria de ayer en el torneo de Indian Wells se clasifica entre las 24 mejores tenistas del mundo.

El vicepresidente de Tenis Canadá dice que ella es sin duda una gran campeona, pero también resalta el trabajo de Sylvain Bruneau, su entrenador, quien dejó de lado su papel de capitán en la Copa de Federaciones donde supervisaba a todas las jugadoras, sin trabajar con ninguna en particular. Trabajó un poco más con Eugenie Bouchard, pero no era el entrenador de una jugadora en particular, dice el vicepresidente de Tenis Canadá.

EL PAPEL DEL ENTRENADOR http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/ANDRESCU-2.mp3 Y dejó de lado su papel de capitán para entrenar a Bianca. Él la entrenó durante todo el otoño. Y ahora, a principios de la temporada la sigue entrenando y les puedo decir que hizo milagros. Toda va súper bien y vimos ayer durante el partido cómo sus consejos pudieron influenciar el resultado del partido.

Los que vieron el partido de ayer, pudieron constatar que efectivamente en un momento dado durante el segundo set, Bianca estaba bastante desamparada. De hecho, perdió ese set 3-6. Y en la mitad del tercer set no se veía muy bien cómo podría ganar ese partido. Y ahí también se notó la intervención del entrenador, dice Eugène Lapierre.

UN GRAN TRABAJO DE EQUIPO http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/ANDRESCU-3.mp3 Y verdaderamente, Sylvain la orientó sobre sus objetivos. Un verdadero trabajo de maestro como intervención de entrenador. Y eso hizo la diferencia. Ella regresó a la cancha con una gran determinación. Es un trabajo de equipo. Está claro que fue ella la que ganó el partido y peleó hasta el final, pero yo estaba contento igual del trabajo de Sylvain en ese momento.

Para resumir el recorrido de Bianca Andreescu desde principios de 2019 podemos decir que en los últimos 31 partidos ha ganado 28 y ha perdido solo 3. Todas las jugadoras van a estar muy bien preparadas para enfrentarla y lo único que se le puede desear es que esté preparada física y mentalmente para el próximo torneo que será en Miami, que es del mismo nivel que el Indian Wells.

Los dirigentes de Tenis Canadá, que se reunieron para ver el partido en una pantalla gigante no piensan que la calidad de juego de Bianca Andreescu sea algo fugaz. Ellos se basan sobre la forma como ella maneja su juego en la cancha. Su potencia es temible y cuando es capaz de posicionarse bien, es el final del intercambio.

Lo extraordinario es que la joven tenista es capaz de variar sus golpes y si la estrategia está bien establecida, como parecía ser el caso este domingo, su buena racha está muy lejos de haber terminado. “Todavía existe la posibilidad que ella siga progresando y podemos esperarnos a muy bonitas sorpresas” concluye Eugène Lapierre, vicepresidente de Tenis Canadá.

Alain Gravel entrevistó a Eugène Lapierre.