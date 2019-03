Canadá ofrecerá subvención de 5.000 dólares para la compra de un carro eléctrico

Como ya lo mencionamos antes, este martes el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau presentó su último presupuesto antes de las elecciones federales canadienses que se llevarán a cabo el 21 de octubre próximo.

Una de las numerosas medidas anunciadas ayer en este presupuesto puede interesar a muchos automovilistas. Después de 11 años de ausencia, el gobierno canadiense ofrece una subvención de $5.000 dólares para la compra de un vehículo eléctrico o a hidrógeno de menos de 45.000 dólares.

ESCUCHE EL REPORTAJE

Cabe añadir aquí que en la actualidad, en Canadá, tres provincias ofrecen ya subvenciones para la compra de vehículos eléctricos:

Columbia Británica ofrece una rebaja de entre 5.000 y 6.000 dólares por la compra de un vehículo eléctrico a batería, de un vehículo híbrido recargable o de vehículo híbrido recargable y a gasolina.

Ontario ofrece una rebaja de hasta 14.000 dólares. Los vehículos admisibles deben ser sido entregados a los consumidores, registrados y con placas antes del 11 de julio a más tardar, recibirán la subvención. Las subvenciones pueden variar según el tipo de carro.

Quebec ofrece una subvención de hasta 8.000 dólares por la compra de un vehículo eléctrico según ciertas especificaciones.

Esta subvención ofrecida por el gobierno de la provincia de Quebec, ha tenido un éxito tal que las ventas de los carros eléctricos han aumentado en un 80% en el último año.

En el caso de Quebec, si un automovilista decide comprar un carro eléctrico, se beneficiará de la subvención de 8.000 del gobierno provincial y 5.000 del gobierno federal. La subvención de Quebec está claro que ya existe, pero la subvención federal no se sabe todavía cuándo entrará en vigencia.

Lo cual, de cierta forma, representa un problema para las agencias que venden carros eléctricos, porque mientras que no se sepa con exactitud la fecha de entrada en vigencia de la subvención federal, la gente preferirá esperar para poder obtener esa rebaja.

¿Pero por qué Canadá ofrece nuevamente una rebaja para la compra de un carro eléctrico? Daniel Breton, consultor en electrificación de los transportes y ex ministro del Medioambiente de Quebec, dice que Canadá es el único país del G8 que no ofrecía ninguna rebaja para la compra de un carro eléctrico.

HAN AUMENTADO LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/sub-1.mp3 Las emisiones de gases de efecto invernadero en los transportes desde los 90 han aumentado de 42% en Canadá, lo cual es el doble del aumento de gases de efecto invernadero en los transportes en Quebec, que es más o menos de 22%. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando vemos las camionetas livianas que están muy a la moda, es de 140% desde 1990. Entonces hay que dar un viraje para disminuir estas emisiones en el transporte que están empatadas con la explotación petrolera y gasífera en Canadá.

En otras palabras, para que esta subvención hubiera podido tener un efecto real, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, tendría que haberla anunciado lo más pronto posible para que no haya tergiversación. Lo cierto es que a partir de este martes, día del anuncio, quedamos en la incertidumbre porque faltan detalles en cuanto al tipo de automóvil que es admisible para la subvención.

Hay compañías que no fabrican carros eléctricos sino solo carros híbridos recargables y no se sabe si este tipo de vehículo está cubierto por la subvención. Pero hay algo curioso dice el experto en electrificación de transportes.

NO EXISTEN CARROS A HIDRÓGENO DE MENOS DE 45.000 DÓLARES http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/sub-2.mp3 Se dice que los automóviles a hidrógeno de menos de 45.000 dólares son admisibles. Pero no existe ningún carro a hidrógeno a ese precio. No existe. Los carros a hidrógeno que existen son a 70.000 dólares y más. Esa es una rebaja que no le costará un centavo al gobierno. Se habla también de 300 millones en 3 años. Y si se habla de 5.000 dólares por carro, calculamos más o menos 20.000 carros eléctricos anuales, que sobre los 2 millones de carros vendidos anualmente en Canadá, representan solo un 1%.

Para un gobierno que quiere dar un giro radical, hay algo que no funciona dice el especialista, porque si el gobierno dice que quiere alcanzar un objetivo de 10% antes de 2025 y subvenciona 1% de las ventas después de 2022 se habrá acabado el presupuesto. Aunque no todo es negativo, dice Daniel Breton. La intención es buena, pero él cree que el gobierno no consultó suficientemente o no consultó las personas que debía porque evidentemente el programa sufre de lagunas.

Por otra parte y sin querer desalentar a los consumidores y aficionados potenciales a los carros eléctricos, desde ayer se hacen cuentas alegres que giran alrededor de 13.000 dólares (8.000 del gobierno provincial y 5.000 del gobierno federal), pero todavía no se sabe si el gobierno provincial conservará su rebaja de 8.000 y esto se sabrá el 21 de marzo cuando el gobierno del primer ministro François Legault presente su presupuesto. Amanecerá y veremos, dijo un ciego.

ESCUCHE EL REPORTAJE http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/subeditado.mp3

Alain Gravel entrevistó a Daniel Breton.