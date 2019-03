Investigadores canadienses desarrollaron el “push-up-plus” muy efectivo para necesidades específicas

Ahora tenemos más información sobre los músculos que antes, por lo que podremos ser más específicos y útiles con respecto a los objetivos de entrenamiento.

– Clark Dickerson, profesor de Kinesiología en la Universidad de Waterloo

Clark Dickerson es considerado uno de los mejores expertos en desarrollo y evaluación experimental de modelos computacionales del hombro. Para decirlo más simplemente, su campo de investigación apunta al esfuerzo muscular y los trastornos del hombro relacionados con la edad y con esfuerzos de sobrecarga, entre otros. Él y un equipo de la Universidad de Waterloo llevaron a cabo experimentos con ejercicios específicos relacionados con el deporte, pero también para curar una lesión o prepararse para un determinado trabajo.

La investigación con múltiples posiciones de push up

“Si quieres mejorar tu swing de golf, tu lanzamiento en béisbol o tu servicio de tenis, el push-up es lo mejor para ti señalan investigadores de la Universidad de Waterloo, en la provincia de Ontario.

El equipo de Dickerson tomó 20 hombres jóvenes sanos, ninguno con problemas en el hombro, y los llevó a hacer una gama de alteraciones del pushup registrando los resultados de electromiografía, que rastrean la actividad eléctrica producida por los músculos.

Estudiaron varias posiciones de flexión: las manos por encima de la cabeza o por debajo de la cabeza, las manos giradas hacia el cuerpo o alejadas del cuerpo, y en palmas planas o en nudillos.

Clark Dickerson dijo que se preguntaron: “¿Podemos cambiar los músculos que se están utilizando?”

Este video realizado por Radio Canadá, muestra perfectamente cómo practicar el push up plus

El “push-up plus”

Los resultados de la investigación, publicados en una prestigiosa revista de kinesiología, destacan que el push-up es un ejercicio altamente adaptable que se puede adecuar para ayudar a las personas con necesidades específicas.

El equipo de investigadores llamó a la flexión modificada “push-up plus”.

El push-up plus, que consiste en agregar un paso final para separar activamente los omóplatos, es uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer el serrato anterior, el músculo que conecta la caja torácica con el omóplato. Un serratus débil puede llevar a un mal control del omóplato y causar fatiga y lesiones.

Ellos encontraron que todas las variaciones ayudaron a fortalecer el serratus, pero que algunas variaciones fueron mejores para activar y fortalecer otros grupos musculares.

Por ejemplo, usar los nudillos en lugar de una posición plana de la mano activó ciertos músculos del antebrazo, que se usan mucho al jugar tenis, por ejemplo. Dirigir el pulgar hacia su cuerpo en lugar de alejarlo ayuda a activar los deltoides (músculos de los hombros), los músculos del pecho y el trapecio inferior (parte superior de la espalda), que pueden ayudar a aumentar la fuerza y estabilizar los movimientos al jugar al softball o al golf, por ejemplo.

“Los fisioterapeutas, los kinesiólogos que prescriben ejercicio y las personas que desean mejorar su rendimiento deportivo pueden beneficiarse de este conocimiento”, dijo Dickerson. “El push-up es altamente adaptable para lograr varios objetivos de capacitación y tiene aplicaciones para rehabilitación, capacitación y salud en general”.

El equipo encontró que ciertas combinaciones de esos movimientos se pueden “apilar” entre sí y dar como resultado una mayor activación muscular.

Por ejemplo, dijo Dickerson, los investigadores descubrieron que si alguien quiere centrarse en desarrollar sus tríceps, obtendrán la mejor activación muscular al hacer la flexión de brazos en sus nudillos con las manos sobre la cabeza y las manos apuntando hacia el cuerpo.

“Lo bueno de esto es que con modificaciones bastante simples, puede obtener resultados muy específicos con un ejercicio que la mayoría de las personas puede hacer con bastante facilidad.Si busca enfatizar o no enfatizar el entrenamiento muscular o el fortalecimiento con un ejercicio que se puede modificar, es bueno hacerlo”.

La investigación también sugiere que el mejor tipo de flexión para apuntar a los bíceps involucra a una persona que realiza el ejercicio con los nudillos, con los dedos alejados del cuerpo y las manos colocadas más abajo que la cabeza.

Un posible estudio de seguimiento, dijo Dickerson, es trabajar con fisioterapeutas para ver cómo el uso de estas variaciones de flexión puede ayudar a las personas con problemas de hombro.

Pero eso no es todo. Las sobrevivientes de cáncer de mama son un grupo muy grande de pacientes que tienen una disminución pronunciada en la función del hombro “, dijo Dickerson. El push up plus podría ayudarles a recuperar.

Señaló además que las modificaciones también pueden ayudar a los atletas que desean fortalecer los músculos involucrados en la rotación adecuada de los hombros, especialmente los servicios de tenis y los columpios de golf.

RCI con información de la Universidad de Waterloo-CBC-Radio Canadá.