Canadá otorga asilo a uno de los “ángeles” de Edward Snowden

Se les conoce como los “ángeles” de Snowden, un grupo de refugiados que viven en Hong Kong que escondieron a Edward Snowden, uno de los hombres más buscados de los Estados Unidos. Ahora, uno de ellos, una madre, junto con su hija pequeña, han llegado a Canadá después de que se les concediera el asilo. Pero el viaje hasta Canadá no fue nada fácil. Y para los otros, no terminó.

Cuando Edward Snowden huyó de los Estados Unidos en mayo de 2013, se llevó cuatro computadoras y memorias USB que contenían miles de documentos ultra confidenciales pertenecientes a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), para los cuales trabajó.

En Hong Kong tenía una reunión con la documentalista Laura Poitras y el periodista británico del The Guardian, Glenn Greenwald en el hotel Mira.

A partir del 5 de junio, The Guardian y varios otros medios publican artículos y revelan uno de los mayores escándalos en la historia de inteligencia de los EE. UU.

Gracias a los documentos que tiene en su poder, el ex analista de la CIA y la NSA muestra que Estados Unidos ha grabado en secreto las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses, utilizando los datos proporcionados por las compañías.

En nombre del contraterrorismo, la lucha contra el tráfico de armas y drogas, el servicio secreto de los EE. UU almacena la información de cientos de millones de ciudadanos en todo el mundo, con acceso a datos de empresas como Google, Facebook. , Apple o Microsoft.

El 9 de junio de 2013, Edward Snowden revela su identidad en un video donde dice: “No tengo la intención de ocultarme, porque sé que no he hecho nada malo. ”

El 10 de junio, Edward Snowden se pone una gorra, toma prestada la cámara de Laura Poitras y logra eludir la atención de los periodistas presentes para salir del hotel. Esa salida es organizada por el abogado Robert Tibbo, un canadiense, originario de Montreal.

Snowden contactó a Robert Tibbo porque llevaba años trabajando con solicitantes de asilo en Hong Kong. Y será el abogado quien tendrá la idea de esconder al prófugo entre indocumentados que viven en zonas pobres de la ciudad.

Washington presiona a Hong Kong para que encuentren y entreguen a Snowden, quien se escondió en diferentes departamentos, siempre ayudado por indocumentados.

El 21 de junio de 2013, el día de su cumpleaños número 30, Edward Snowden fue oficialmente acusado de alta traición en los Estados Unidos.

El 22 de junio, Snowden recibe ayuda de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange.

El 23 de junio, el fugitivo fue al aeropuerto de incógnito con su abogado, Robert Tibbo. Allí toma un vuelo hacia Moscú.

Los Ángeles de Snowden

Una mujer filipina y su hija que albergaron a Edward Snowden mientras se escondía en Hong Kong en 2013 llegaron a Toronto esta semana después de que Canadá les concediera asilo, según una organización benéfica que patrocinó a ambas.

For the Refugees (Para los refugiados) fue creado en 2016 por un grupo de abogados en Montreal para apoyar a tres familias de refugiados conocidas como “los ángeles de Snowden”.

Ayer llegó la primera familia a Canadá, Vanessa Rodel y su hija Keana, de siete años.

Vanessa Rodel dijo en entrevista al radiodifusor público CBC que por fin podía respirar sabiendo finalmente que ella y su hija van a estar a salvo.

Cuando fui aceptada por Canadá, realmente… no pude dormir durante tantos días. No puedo creerlo. Doy gracias, muchas gracias.

Edward Snowden solo tiene palabras de agradecimiento también.

Me abrieron la puerta, no hicieron preguntas, no les importó lo que me pasó, sabían lo que era ser cazado, perseguido, y sobre las represalias.

Cuando las autoridades en Hong Kong descubrieron que Rodel ayudó a Snowden le cortaron la asistencia social y su hija fue expulsada de la escuela.

Temiendo ser deportada a Filipinas, su país de origen, donde dice que su vida estaría en peligro, un grupo de abogados canadienses se ofreció a patrocinarla como refugiada.

Los abogados canadienses, entre ellos, Guillaume Cliche-Rivard, quieren ahora que Canadá le conceda rápidamente el asilo a los otros migrantes involucrados incluyendo una familia de cuatro que también albergaba a Snowden.

Es absolutamente estresante para ellos, viven con miedo y ansiedad, no saben si tienen futuro.

“Es enorme que el gobierno canadiense finalmente haya traído a Vanessa y Keana y estamos muy felices por eso y agradecidos al gobierno de Trudeau por eso”, dijo el organismo Para los refugiados. “Pero también necesitamos que agilicen el procesamiento para sacar a los otros refugiados vulnerables de una situación peligrosa”.

Ser refugiado en Hong Kong Aunque es muy moderno, próspero y seguro, el territorio autónomo de Hong Kong tiene poco respeto por los refugiados presentes en su territorio, incluso más cuando la ayuda de estos a un fugitivo causa la ira de los Estados Unidos. Según la revista Forbes el precio de la vivienda es casi 10 veces superior al de Nueva York. Las opciones para los refugiados se limitan a una improvisada habitación en un barrio marginal o una jaula-dormitorio en reducidos pisos que llegan a ser compartidos por 15 personas e incluso más. La tasa de aceptación de solicitudes de refugio en Hong Kong es inferior al 1%, en comparación con más del 50% en Canadá. Dado que Hong Kong no ha firmado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no tiene derecho a actuar sobre el terreno, ni tampoco la Cruz Roja.

Es exactamente este tipo de situación que se contempla en la ley, lo que permite al Ministro de Inmigración de Canadá, Ahmed Hussen, intervenir y acelerar el procesamiento de sus solicitudes, dicen los abogados del organismo Para los refugiados .

El primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá tiene un proceso riguroso de inmigración y refugio que funciona en gran parte independientemente del “compromiso político”.

“Confiamos en los profesionales que trabajan en varios dossiers para tomar las decisiones correctas”, dijo Trudeau.

De su lado la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que no cree que conceder asilo a los refugiados que protegieron a Snowden complicará las relaciones de Ottawa con Washington.

Las decisiones con respecto a los refugiados no se toman como parte de un proceso político, agregó.

“No se trata de relaciones geopolíticas, estas son decisiones que se toman en base a los hechos”.

